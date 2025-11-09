Bodegón en Buenos Aires: el restaurante que prepara comidas alemanas en la ciudad
Ubicado en Villa Devoto, este recinto porteño lleva más de 100 años deleitando el paladar de los comensales más exigentes. Los detalles en la nota.
En Buenos Aires, la tradición gastronómica se vive en cada esquina, y los bodegones forman parte esencial de esa identidad culinaria. Entre platos abundantes, precios accesibles y sabores caseros, estos sitios se convirtieron en grandes baluartes de la ciudad.
Uno de esos lugares es “El Alemán”, un restaurante que combina preparaciones alemanas con cerveza tirada y un ambiente cálido y familiar, perfecto para asistir en compañía de amigos o familiares. Además, su estratégica ubicación, en Villa Devoto, lo hace sencillo para acceder desde diferentes puntos de CABA.
Las especialidades de "El Alemán"
Con más de 100 años de historia y un amplio menú, "El Alemán" es uno de los restaurantes más emblemáticos de Buenos Aires. Estas son las especialidades de este recinto porteño:
- Goulash con spätzle
- Suprema completa
- Vermicellis, ravioles y capelletis con salsas caseras
- Isla flotante
- Milanesa napolitana con papas españolas
- Mousse de chocolate
- Pollo a la portuguesa y a la crema
- Flan mixto gigante
- Mondongo
- Lasagna a la napolitana
- Tiramisú
- Salchichas con chucrut
Dónde queda "El Alemán"
Este restaurante se encuentra en pleno corazón de Villa Devoto, sobre la Avenida San Martín 5900. Su atención va desde el mediodía hasta entrada la noche, de martes a domingo, ofreciendo a los comensales la posibilidad de disfrutar de almuerzos y cenas en cualquier horario del día.
Cómo llegar a "El Alemán"
Uno de los puntos más destacados de “El Alemán” es su sencillez para llegar. El restaurante está bien conectado con distintos barrios de la ciudad gracias a varias líneas de colectivo, como 24, 57, 78, 105, 110, 134 y 146, lo que permite un acceso cómodo desde numerosos puntos de Buenos Aires.
Sin embargo, también es posible acercarse utilizando el tren Urquiza, ya que las estaciones Francisco Beiró o El Libertador están ubicadas a metros de este emblemático recinto porteño.
