Bodegón en Buenos Aires: el restaurante para comer unas pizzas caseras increíbles
Sabores con masa madre, horno a la vista y que promete noches con jazz, humor y comida al estilo Brooklyn.
En el corazón del polo gastronómico de Palermo, Eléctrica Pizza propone una experiencia relajada, lejos de la solemnidad de los restaurantes tradicionales. Es un lugar donde se come bien y que combina lo mejor de una pizzería artesanal con la energía urbana de un bar porteño.
Detrás del proyecto están Sebastián Levy Daniel y Brian Rapoport, dos amigos de toda la vida con pasiones distintas pero complementarias. Sebastián aporta su experiencia gastronómica, trabajó en Europa, estudió cocina y diseño, y fue creador de espacios como Miranda y Brandon, mientras que Brian llega desde el mundo textil, con una mirada más creativa y viajera. Juntos idearon un espacio donde la comida, la música y la cultura conviven naturalmente.
Las especialidades de "Eléctrica"
El corazón del menú, claro, está en las pizzas de masa madre y harina orgánica, hechas con técnicas napoletanas y espíritu argentino. Hay combinaciones para todos los gustos, desde las más clásicas hasta las más atrevidas:
Canchera: con anchoas de Hernán Viva y aceite de oliva.
Magic Mushroom: con hongos portobello, aceite de trufa, mozzarella y parmesano.
Nolita: con burrata, pesto y un toque de miel picante.
Margarita Vegana: con mozzarella plant based y albahaca fresca.
Cada pizza sale del horno a la vista, ideal para compartir entre amigos o en pareja.
Pero Eléctrica no se queda solo en la pizza: su carta suma platitos para picar, perfectos para acompañar una ronda de tragos o un vino al paso. Entre los recomendados están los buñuelos de espinaca y hierbas con alioli, el halloumi grillado con dulces de estación, el coliflor a la leña con salsa de maní, el hummus de arvejas con pan chato y la infaltable fainá con provolone.
Dónde queda "Eléctrica"
Esta nueva sucursal se encuentra en Honduras 5903, Palermo.
Instagram: @electricapizza y @barelectrica
En Palermo, este nuevo local se suma a la movida gastronómica con una propuesta que combina sabores artesanales, espíritu cultural y una atmósfera vibrante que ya conquistó a los fanáticos del primer local en Villa Crespo.
Cómo llegar a "Eléctrica"
Eléctrica Pizza se encuentra en Julián Álvarez 1295, en el barrio porteño de Villa Crespo. Y esta nueva sucursal se encuentra en Honduras 5903, Palermo
La pizzería abre de martes a domingo desde las 12 del mediodía hasta la medianoche. Y para quienes prefieran disfrutar en casa, también hacen delivery. Incluso se pueden pedir envasadas al vacío para que no pierdan su sabor.
