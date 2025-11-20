Bodegón en Buenos Aires: el restaurante para comer unas pizzas caseras increíbles

Eléctrica Pizza (5)

Dónde queda "Eléctrica"

Esta nueva sucursal se encuentra en Honduras 5903, Palermo.

Instagram: @electricapizza y @barelectrica

En Palermo, este nuevo local se suma a la movida gastronómica con una propuesta que combina sabores artesanales, espíritu cultural y una atmósfera vibrante que ya conquistó a los fanáticos del primer local en Villa Crespo.

Cómo llegar a "Eléctrica"

Eléctrica Pizza se encuentra en Julián Álvarez 1295, en el barrio porteño de Villa Crespo. Y esta nueva sucursal se encuentra en Honduras 5903, Palermo

La pizzería abre de martes a domingo desde las 12 del mediodía hasta la medianoche. Y para quienes prefieran disfrutar en casa, también hacen delivery. Incluso se pueden pedir envasadas al vacío para que no pierdan su sabor.