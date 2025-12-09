Bodegón en Buenos Aires: el restaurante con esencia italiana que prepara pastas abundantes y baratas
En la zona norte de Buenos Aires, Arias se destaca entre los fans de la gastronomía: un bodegón con pastas frescas, abundantes y precios accesibles.
Para los amantes de la gastronomía en Buenos Aires, Arias es un clásico que conserva el espíritu de los viejos bodegones: recetas auténticas, porciones generosas y un ambiente que recuerda a un rincón italiano, donde cada comensal encuentra su plato preferido, ya sea pasta, pizza o milanesa.
Aunque las pastas son las protagonistas, Arias ofrece mucho más. El menú incluye pizzas a la piedra, milanesas napolitanas gigantes, carnes a la parrilla con guarnición y ensaladas frescas. Este bodegón porteño combina tradición y sabor, ideal para quienes buscan platos abundantes sin gastar de más.
Las especialidades de "Arias"
El fuerte de Arias son sus pastas, frescas y caseras, con precios muy accesibles. Para quienes buscan dónde comer en la zona norte de la ciudad, este bodegón combina sabor, tradición y economía en cada plato.
Entre sus opciones más destacadas están los raviolones de espinaca y ricota ($14.400), fideos al huevo como tallarines o fettuccine ($10.800), malfatti de espinaca ($9.600) y ñoquis de papa ($9.600), todos acompañables con salsa filetto, bolognesa, blanca o mixta, según el antojo del día.
Aunque las pastas son la estrella, el menú se completa con pizzas a la piedra, milanesas napolitanas gigantes, carnes a la parrilla con guarnición y ensaladas frescas.
Arias representa la típica propuesta de bodegón porteño, donde cada comensal encuentra su favorito: desde fanáticos de la pasta, pasando por amantes de la pizza crocante, hasta quienes prefieren una milanesa jugosa, todo en un ambiente cálido que evoca los clásicos rincones italianos de Buenos Aires.
Donde queda "Arias"
En Buenos Aires aún existen restaurantes que te transportan al instante. Arias, en Crisólogo Larralde 3995, ofrece un salón amplio con mesas de mantel a cuadros y paredes llenas de fotos antiguas, creando un ambiente familiar, cálido y tradicional que conserva la esencia de los clásicos bodegones porteños.
Cómo llegar a "Arias"
Para llegar a Arias en Crisólogo Larralde 3995, Buenos Aires, estas son las opciones de transporte público:
- Colectivos: 19, 71, 107, 114, 133 y 169. Todos tienen paradas cercanas y permiten acercarse al barrio de Núñez.
- Subte: La línea D (verde) tiene estación Colegiales o Juramento, desde allí se puede tomar un corto tramo en colectivo o caminar unos 20 minutos.
- Trenes: La línea Mitre con parada en Belgrano C o Núñez. Desde ahí se puede combinar con colectivo o caminar alrededor de 15-20 minutos.
