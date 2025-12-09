Bodegón en Buenos Aires: el restaurante con esencia italiana que prepara pastas abundantes y baratas

Arias representa la típica propuesta de bodegón porteño, donde cada comensal encuentra su favorito: desde fanáticos de la pasta, pasando por amantes de la pizza crocante, hasta quienes prefieren una milanesa jugosa, todo en un ambiente cálido que evoca los clásicos rincones italianos de Buenos Aires.

Donde queda "Arias"

En Buenos Aires aún existen restaurantes que te transportan al instante. Arias, en Crisólogo Larralde 3995, ofrece un salón amplio con mesas de mantel a cuadros y paredes llenas de fotos antiguas, creando un ambiente familiar, cálido y tradicional que conserva la esencia de los clásicos bodegones porteños.

Cómo llegar a "Arias"

Para llegar a Arias en Crisólogo Larralde 3995, Buenos Aires, estas son las opciones de transporte público: