Bodegón en Buenos Aires: el restaurante de estilo brasilero que prepara la mejor comida
Situado en Villa Lugano, este establecimiento cuenta con cortes de carne premium. Conocé los mejores platos en la nota.
Disfrutar de buena comida sin golpear el bolsillo en Buenos Aires es más fácil de lo que parece. Esto se debe, en gran medida, al amplio abanico de opciones que tiene cada comensal. En estos sitios, además, desfilan diferentes preparaciones, algunas típicas de Argentina, mientras que otras son internacionales.
Entre estas opciones, “Brasiliani”, en Villa Lugano, se hizo un lugar dentro en la escena gastronómica porteña. Con su formato de tenedor libre al estilo brasileño y una selección de carnes de calidad, este emblemático recinto deleita el paladar de hasta los comensales más exigentes con sus platos generosos e ingredientes frescos.
Las especialidades de "Brasiliani"
Con un ambiente acogedor y familiar, este bodegón se distingue por ofrecer un menú extenso, compuesto por las siguientes especialidades:
- Quesos artesanales
- Fiambres surtidos
- Ceviche de mejillones
- Picaña servida jugosa al punto
- Vacío con sabor ahumado
- Costillar tierno y dorado
- Matambre relleno con verduras y especias
- Chorizo
- Cuadril asado lentamente
- Lomo de cerdo envuelto en panceta ahumada
- Feijoada con porotos negros y carnes
- Pastas caseras con salsas varias
- Papas fritas crocantes
- Empanadas al horno
- Flan con caramelo
- Helado
Dónde queda "Brasiliani"
“Brasiliani” se encuentra sobre la avenida Francisco Fernández de la Cruz al 5600. Este restaurante de tenedor libre abre sus puertas de martes a domingo, invitando a disfrutar de su propuesta gastronómica durante casi toda la semana.
Cómo llegar a "Brasiliani"
Llegar a este bodegón es muy sencillo. Se puede tomar la línea E de subte hasta Plaza de los Virreyes y luego hacer combinación con el Premetro, o utilizar el tren Belgrano Sur hasta la estación Villa Lugano.
También hay varias líneas de colectivo que pasan cerca del restaurante, entre ellas la 91, 115, 141, 114 y 143, facilitando el acceso desde distintos puntos de la ciudad.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario