Calor extremo en Buenos Aires: qué va a pasar con las temperaturas tras las lluvias
El Servicio Meteorológico Nacional prevé algunos días más con calor agobiante en el AMBA, a la espera del alivio.
El calor se hace sentir en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en medio de una semana con clima inestable y varios días con lluvias, por lo que se espera por conocer el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sobre si habrá algún descenso de las temperaturas para las próximas jornadas.
Las lluvias del miércoles no trajeron alivio, y el jueves mantuvo la tendencia calurosa aunque se esperaban nuevas precipitaciones. De acuerdo con el organismo, había pronósticos de tormentas fuertes, mientras que las marcas rondaron entre 18 grados de mínima y 32 de máxima.
Pese esta nueva inestabilidad, el calor no daría tregua, al menos en el cierre de la semana y en el inicio del fin de semana. Aunque luego sí se espera un descenso térmico.
Cómo sigue el calor y las temperaturas en el AMBA
Para el cierre de la semana, el SMN espera que el viernes sea la jornada más calurosa de la semana. Junto a cielo algo nublado, las temperaturas rondarán entre 20 y 34 grados.
El sábado también sería con altas temperaturas, de entre 21 y 33 grados, junto a cielo entre algo y parcialmente nublado, y nuevamente con probabilidad de tormentas aisladas para la noche.
Estas precipitaciones se trasladarían al domingo, con tormentas aisladas en la madrugada y mañana y chaparrones en la tarde y noche; y el mal clima sí derivaría en un descenso térmico, con marcas de entre 19 y 26 grados.
Este alivio del calor duraría un par de días. El organismo anticipa un lunes con temperaturas de entre 18 y 27 grados; con buenas condiciones: cielo entre parcial y mayormente nublado.
Del mismo modo, el martes tendría cielo despejado, con una mínima de 17 y una máxima de 26; mientras que el miércoles se mantendría con cielo parcialmente nublado y marcas de entre 17 y 27 grados.
