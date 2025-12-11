Calor extremo en Buenos Aires: qué va a pasar con las temperaturas tras las lluvias

El sábado también sería con altas temperaturas, de entre 21 y 33 grados, junto a cielo entre algo y parcialmente nublado, y nuevamente con probabilidad de tormentas aisladas para la noche.

Estas precipitaciones se trasladarían al domingo, con tormentas aisladas en la madrugada y mañana y chaparrones en la tarde y noche; y el mal clima sí derivaría en un descenso térmico, con marcas de entre 19 y 26 grados.

Este alivio del calor duraría un par de días. El organismo anticipa un lunes con temperaturas de entre 18 y 27 grados; con buenas condiciones: cielo entre parcial y mayormente nublado.

Del mismo modo, el martes tendría cielo despejado, con una mínima de 17 y una máxima de 26; mientras que el miércoles se mantendría con cielo parcialmente nublado y marcas de entre 17 y 27 grados.