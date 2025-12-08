Bodegón en Buenos Aires: el lugar fundado en 1852 que es ideal para merendar rico y abundante

Cómo llegar a "El Club del Progreso"

Si bien se puede arribar caminando desde el Obelisco, una de las opciones más utilizadas es mediante la línea B del subte hasta la estación Uruguay, a pocos pasos de este recinto histórico de CABA. Además, llegar un auto es otra alternativa rápida y conveniente, pero el poco espacio de estacionamiento resulta un problema.