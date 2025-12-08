Bodegón en Buenos Aires: el lugar fundado en 1852 que es ideal para merendar rico y abundante
A pasos del Obelisco y con una larga trayectoria en la ciudad, este recinto deleita con sus platos cargados de sabor e historia. Los detalles en la nota.
Los bodegones de Buenos Aires son conocidos mundialmente por presentar porciones generosas y sabores caseros que logran conquistar hasta los paladares más exigentes. Dentro del amplio abanico de restaurantes porteños, hay uno en particular que se encuentra a pasos del Obelisco: "El Club del Progreso"
Este histórico recinto del microcentro combina tradición y un ambiente cálido desde 1852. Si bien su carta cuenta con diferentes propuestas, las opciones para merendar o la parrilla libre son los platos más elegidos. Además, abre sus puertas todos los días desde las 8 hasta la medianoche.
Las especialidades de "El Club del Progreso"
Con una carta variada y sabores caseros que atrapan a los comensales, estas son las especialidades de este emblemático bodegón porteño:
- Empanadas
- Vacío
- Chorizo
- Morcilla
- Pechito de Cerdo
- Mesa dulce
- Ñoquis con salsa rosa
- Cochinillo acompañado con papas, batatas y un puré de manzana increíble
- Osobuco braseado con puré rústico, panceta crocante, cebolla de verdeo y salsa gravy
- Lasagna
- Flan
- Budín de pan
- Helado
Dónde queda "El Club del Progreso"
"El Club del Progreso" se encuentra sobre Sarmiento al 1300, en pleno corazón porteño. A pasos del Obelisco y rodeado por las principales calles del microcentro, es una de las opciones gastronómicas mejor ubicadas de la ciudad, facilitando el acceso desde diferentes puntos.
Cómo llegar a "El Club del Progreso"
Si bien se puede arribar caminando desde el Obelisco, una de las opciones más utilizadas es mediante la línea B del subte hasta la estación Uruguay, a pocos pasos de este recinto histórico de CABA. Además, llegar un auto es otra alternativa rápida y conveniente, pero el poco espacio de estacionamiento resulta un problema.
