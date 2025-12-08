MinutoUno

Bodegón en Buenos Aires: el lugar fundado en 1852 que es ideal para merendar rico y abundante

A pasos del Obelisco y con una larga trayectoria en la ciudad, este recinto deleita con sus platos cargados de sabor e historia. Los detalles en la nota.

Con años de historia

Con años de historia, este bodegón porteño es perfecto para merendar. 

Los bodegones de Buenos Aires son conocidos mundialmente por presentar porciones generosas y sabores caseros que logran conquistar hasta los paladares más exigentes. Dentro del amplio abanico de restaurantes porteños, hay uno en particular que se encuentra a pasos del Obelisco: "El Club del Progreso"

Este histórico recinto del microcentro combina tradición y un ambiente cálido desde 1852. Si bien su carta cuenta con diferentes propuestas, las opciones para merendar o la parrilla libre son los platos más elegidos. Además, abre sus puertas todos los días desde las 8 hasta la medianoche.

Las especialidades de "El Club del Progreso"

Milanesa.jpg

"El Club del Progreso" presenta porciones generosas y exquisitas.

Con una carta variada y sabores caseros que atrapan a los comensales, estas son las especialidades de este emblemático bodegón porteño:

  • Empanadas
  • Vacío
  • Chorizo
  • Morcilla
  • Pechito de Cerdo
  • Mesa dulce
  • Ñoquis con salsa rosa
  • Cochinillo acompañado con papas, batatas y un puré de manzana increíble
  • Osobuco braseado con puré rústico, panceta crocante, cebolla de verdeo y salsa gravy
  • Lasagna
  • Flan
  • Budín de pan
  • Helado

Dónde queda "El Club del Progreso"

"El Club del Progreso" se encuentra sobre Sarmiento al 1300, en pleno corazón porteño. A pasos del Obelisco y rodeado por las principales calles del microcentro, es una de las opciones gastronómicas mejor ubicadas de la ciudad, facilitando el acceso desde diferentes puntos.

Cómo llegar a "El Club del Progreso"

Si bien se puede arribar caminando desde el Obelisco, una de las opciones más utilizadas es mediante la línea B del subte hasta la estación Uruguay, a pocos pasos de este recinto histórico de CABA. Además, llegar un auto es otra alternativa rápida y conveniente, pero el poco espacio de estacionamiento resulta un problema.

