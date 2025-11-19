Bodegón en Buenos Aires: el restaurante de La Boca que prepara unas milanesas a la napolitana increíbles
Emblema del circuito gastronómico y capaz de deleitar el paladar de figuras mundiales, este restaurante funciona desde 1954. Los detalles en la nota.
Buenos Aires es una ciudad donde cada barrio tiene su propia identidad, aunque muy pocos de ellos aún conservan la tradición de los bodegones, lugares que combinan sabores caseros con preparaciones abundantes y ambientes cálidos y acogedores.
Entre estos clásicos, El Obrero se destaca como uno de los sitios más emblemáticos. Ubicado en el barrio de La Boca, este restaurante funciona desde 1954 y es valorado por atrapar el paladar de diferentes figuras mundiales. Además, su excelente ubicación y sus milanesas a la napolitana lo convierten en un punto de encuentro perfecto.
Las especialidades de El Obrero
Valorado por diferentes celebridades, como, por ejemplo, Robert de Niro, este recinto porteño presenta un extenso y abundante menú que tiene un solo objetivo: deleitar el paladar de todos los comensales. Estas son las especialidades de El Obrero:
- Puchero
- Guiso
- Pastas
- Empanadas
- Parrilladas
- Milanesas a la napolitana
- Flan
- Budín de pan
- Pizzas
Dónde queda El Obrero
El Obrero se encuentra en Agustín R. Caffarena 64, en el tradicional barrio de La Boca. Desde su apertura en 1954, se consolidó como un referente de los bodegones porteños, abriendo sus puertas de lunes a sábados y deleitando el paladar de los comensales que se acercan para sumergirse en sus preparaciones caseras y abundantes.
Cómo llegar a El Obrero
Este recinto se encuentra en una ubicación estratégica de CABA, cerca de las avenidas Pedro de Mendoza y Almirante Brown, lo que facilita el acceso desde distintos puntos de La Boca. Quienes prefieran el transporte público pueden llegar usando colectivos como las líneas 8 y 20, que circulan a pocas cuadras del restaurante.
Para quienes opten por ir en vehículo propio, el bodegón dispone de un amplio estacionamiento, haciendo la visita aún más cómoda y accesible.
