Bodegón en Buenos Aires: el restaurante de Palermo que sorprende por sus exquisiteces
Con grandes porciones y sabores caseros, este emblemático sitio porteño abre sus puertas todos los días. Conocé todos los detalles en la nota.
Buenos Aires cuenta con una amplia oferta culinaria que va desde los tradicionales bodegones hasta sitios experimentados en ofrecer platos internacionales. A pesar de las diferencias, cada establecimiento gastronómico se destaca por su ambiente cálido y familiar.
En pleno barrio de Palermo se encuentra "Club Eros", un clásico de la gastronomía porteña que se ganó un lugar en la ruta gastronómica porteña con más de 20 años de trayectoria. Este bodegón se caracteriza no solo por sus platos abundantes y precios accesibles, sino también por abrir sus puertas todos los días.
Las especialidades de "Club Eros"
La amplia carta de este recinto porteño permite degustar diferentes platos, desde clásicos como la tortilla de papas hasta sorrentinos con estofados. Además, cada individuo tiene la posibilidad de cerrar la experiencia con un rico postre.
- Berenjenas al escabeche
- Bife
- Pizzas
- Milanesas
- Papas fritas
- Tortilla
- Sorrentinos con estofado
- Pastas
- Bife turista
- Helado
- Flan
Dónde queda "Club Eros"
Ubicado en la calle Uriarte al 1600, en el corazón de Palermo, este clásico bodegón se encuentra en uno de los barrios más emblemáticos y concurridos de CABA. Su ubicación permite un fácil acceso desde distintos puntos de la ciudad, mientras que su horario extendido lo convierte en una opción versátil para cualquier momento del día.
Cómo llegar a "Club Eros"
Llegar a "Club Eros" es muy sencillo gracias a su estratégica ubicación. Quienes prefieren el transporte público pueden tomar la línea D del subte y bajar en la estación Plaza Italia, ubicada a pocos metros del restaurante.
Para quienes optan por el auto, la zona ofrece diferentes opciones estacionamiento, lo que permite llegar de manera rápida y cómoda. Además, varias líneas de colectivo, como la 34, 39 y 55, circulan por la zona, facilitando el acceso desde distintos puntos de la ciudad.
