Bodegón en Buenos Aires: el restaurante de Palermo que sorprende por sus exquisiteces

Dónde queda "Club Eros"

Ubicado en la calle Uriarte al 1600, en el corazón de Palermo, este clásico bodegón se encuentra en uno de los barrios más emblemáticos y concurridos de CABA. Su ubicación permite un fácil acceso desde distintos puntos de la ciudad, mientras que su horario extendido lo convierte en una opción versátil para cualquier momento del día.

Cómo llegar a "Club Eros"

Llegar a "Club Eros" es muy sencillo gracias a su estratégica ubicación. Quienes prefieren el transporte público pueden tomar la línea D del subte y bajar en la estación Plaza Italia, ubicada a pocos metros del restaurante.

Para quienes optan por el auto, la zona ofrece diferentes opciones estacionamiento, lo que permite llegar de manera rápida y cómoda. Además, varias líneas de colectivo, como la 34, 39 y 55, circulan por la zona, facilitando el acceso desde distintos puntos de la ciudad.