Bodegón en Buenos Aires: el restaurante con platos clásicos e ideales para compartir
Ubicado en pleno corazón de La Paternal, este recinto porteño abre sus puertas de martes a domingos. Los detalles en la nota.
Buenos Aires está compuesto, en total, por 48 barrios que le dan identidad y autenticidad a la ciudad. Algunos destacan por su arquitectura y legado histórico, mientras que otros se convierten en puntos de encuentro perfectos para sumergirse en sus sabores y tradiciones. Entre estos, La Paternal aparece como uno de los más emblemáticos de CABA para almorzar o cenar.
En este barrio se encuentra "Viejo Mundo", un bodegón que conserva la esencia de la cocina casera porteña. Con platos generosos y sabores caseros, este recinto es uno de los restaurantes más conocidos en el circuito gastronómico de Buenos Aires. Además de su accesibilidad desde diferentes barrios, abre sus puertas de martes a domingos.
Las especialidades de "Viejo Mundo"
En "Viejo Mundo", cada plato combina tradición e historia, ofreciendo sabores auténticos y caseros. Estas son las especialidades de este bodegón porteño:
- Pastas
- Milanesas
- Pescados
- Tortilla
- Carne de ñandú
- Carne de ciervo
- Pizzanesa a la napolitana
- Mariscos
- Tiramisú
- Flan
- Budín de pan
- Helados artesanales
Dónde queda "Viejo Mundo"
En pleno corazón de La Paternal, "Viejo Mundo" se encuentra en la intersección de Warnes y Raulíes. Además de su accesibilidad, abre de martes a domingo, de 11:30 a 00, ideal para almuerzos o cenas. Uno de los aspectos más valorados de este restaurante es su ambiente cálido y familiar, perfecto para asistir en compañía de amigos o familiares.
Cómo llegar a "Viejo Mundo"
Llegar a este bodegón es muy sencillo. Quienes utilicen colectivo pueden optar por las líneas 80, 105 o 112, que cuentan con paradas a pocos metros del restaurante. Si se prefiere el tren, la estación La Paternal de la línea San Martín se encuentra a escasos pasos de "Viejo Mundo".
