Bodegón en Buenos Aires: el restaurante con platos clásicos e ideales para compartir

Ubicado en pleno corazón de La Paternal, este recinto porteño abre sus puertas de martes a domingos. Los detalles en la nota.

Cargado de sabor e historia

Cargado de sabor e historia, este bodegón porteño es uno de los más prestigiosos de Buenos Aires. 

Buenos Aires está compuesto, en total, por 48 barrios que le dan identidad y autenticidad a la ciudad. Algunos destacan por su arquitectura y legado histórico, mientras que otros se convierten en puntos de encuentro perfectos para sumergirse en sus sabores y tradiciones. Entre estos, La Paternal aparece como uno de los más emblemáticos de CABA para almorzar o cenar.

En este barrio se encuentra "Viejo Mundo", un bodegón que conserva la esencia de la cocina casera porteña. Con platos generosos y sabores caseros, este recinto es uno de los restaurantes más conocidos en el circuito gastronómico de Buenos Aires. Además de su accesibilidad desde diferentes barrios, abre sus puertas de martes a domingos.

Las especialidades de "Viejo Mundo"

El flan es uno de los postres más solicitados en "Viejo Mundo".

En "Viejo Mundo", cada plato combina tradición e historia, ofreciendo sabores auténticos y caseros. Estas son las especialidades de este bodegón porteño:

  • Pastas
  • Milanesas
  • Pescados
  • Tortilla
  • Carne de ñandú
  • Carne de ciervo
  • Pizzanesa a la napolitana
  • Mariscos
  • Tiramisú
  • Flan
  • Budín de pan
  • Helados artesanales

Dónde queda "Viejo Mundo"

En pleno corazón de La Paternal, "Viejo Mundo" se encuentra en la intersección de Warnes y Raulíes. Además de su accesibilidad, abre de martes a domingo, de 11:30 a 00, ideal para almuerzos o cenas. Uno de los aspectos más valorados de este restaurante es su ambiente cálido y familiar, perfecto para asistir en compañía de amigos o familiares.

Cómo llegar a "Viejo Mundo"

Llegar a este bodegón es muy sencillo. Quienes utilicen colectivo pueden optar por las líneas 80, 105 o 112, que cuentan con paradas a pocos metros del restaurante. Si se prefiere el tren, la estación La Paternal de la línea San Martín se encuentra a escasos pasos de "Viejo Mundo".

