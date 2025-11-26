Bodegón en Buenos Aires: el restaurante con platos clásicos e ideales para compartir

Buenos Aires está compuesto, en total, por 48 barrios que le dan identidad y autenticidad a la ciudad. Algunos destacan por su arquitectura y legado histórico, mientras que otros se convierten en puntos de encuentro perfectos para sumergirse en sus sabores y tradiciones. Entre estos, La Paternal aparece como uno de los más emblemáticos de CABA para almorzar o cenar.