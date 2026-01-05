Bodegón en Buenos Aires: el restaurante que honra el paladar porteño con sus carnes jugosas

Cómo llegar a Café Restaurante El Nacional

Arribar a este bodegón es simple gracias a la variedad de opciones de transporte disponibles. A pocas cuadras funcionan estaciones de subte de distintas líneas, como la A, la D y la E, lo que permite llegar desde varios puntos de la ciudad con rapidez. Además, las líneas de colectivo 2, 8, 22, 24, 28, 29, 33, 64 pasan por las inmediaciones del Café Restaurante El Nacional.