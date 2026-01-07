Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 7 de enero
El Servicio Meteorológico Nacional prevé que este miércoles se dé el regreso de las lluvias en el AMBA. Cómo sigue el clima.
La tendencia climática de buenas condiciones que signaron a los primeros días del 2026 podría culminar desde este miércoles con el regreso de las lluvias al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo con el organismo, el ingreso de un frente frío al AMBA estaría acompañado de otro leve descenso de las temperaturas y de la vuelta de las precipitaciones, algunas de las cuales podrían ser fuertes.
De esta manera, el miércoles 7 de enero se presenta con chaparrones en la madrugada y tormentas aisladas entre la mañana y la tarde, mejorando recién en la noche, cuando la jornada se pondría ventosa. Las temperaturas se prevén de entre 18 y 29 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
En cuanto a la continuidad de la semana, el SMN pronostica un jueves con buen tiempo. La jornada tendría cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 14 y 25 grados, sintiéndose el descenso térmico.
El cierre de la semana en el AMBA sería con un viernes que se anticipa con cielo nublado y marcas térmicas que rondarán entre 19 grados de mínima y 25 de máxima.
El finde, en tanto, podría volver a registrar clima inestable, ya que el SMN pronostica un sábado con lluvias durante toda la jornada, junto a temperaturas de entre 18 y 25 grados. La mejora llegaría el domingo, con cielo entre mayormente y parcialmente nublado; y marcas de entre 15 y 29 grados.
