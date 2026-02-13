Bodegón en Buenos Aires: el restaurante que prepara comida latinoamericana única y a buen precio
Se ubica en Caballito y prepara la mejor tortilla de la ciudad. Sus platos abundantes y sabores caseros conquistan el paladar de los comensales. Qué comer y cómo llegar.
Los barrios de Buenos Aires combinan historia, cultura y una atmósfera ideal para sumergirse en sus clásicos bodegones. Caballito es uno de esos barrios donde esa identidad se conserva intacta y se expresa en cada rincón, con sitios encargados de deleitar el paladar de los comensales gracias a sus porciones generosas y sabores caseros.
Dentro de ese escenario se destaca La Morocha, un bodegón que apuesta por recetas tradicionales y bien logradas. La tortilla es uno de los emblemas del lugar: se prepara al punto que el cliente prefiera y su precio es accesible. Además, su estratégica ubicación lo hace fácil de alcanzar mediante transporte público.
Las especialidades de La Morocha
La carta de este restaurante presenta un amplio abanico de platos para elegir, cada uno elaborado con ingredientes frescos y de calidad. Estas son las especialidades de La Morocha:
- Tortilla de papas
- Parrillada
- Carnes
- Pastas caseras con distintas salsas
- Pastel de papas
- Risotto
- Milanesas
- Empanadas
- Locro
- Flan mixto
- Brownie con helado
Dónde queda La Morocha
El local se encuentra sobre la calle José María Moreno al 400, en un sector muy activo del barrio de Caballito. La ubicación resulta cómoda y accesible, ya que está bien conectada con distintas líneas de transporte y también permite llegar sin inconvenientes en vehículo particular. Además, su amplio rango horario lo hace ideal para almorzar o cenar.
Cómo llegar a La Morocha
La zona está bien cubierta por el transporte público, con numerosas líneas de colectivo que circulan por los alrededores y permiten llegar desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Entre las más utilizadas se encuentran la 2, 15, 26, 42, 65 y 132, todas con paradas cercanas al local.
Quienes eligen el subte también cuentan con alternativas prácticas. La línea A permite descender en la estación Acoyte, mientras que la línea E tiene parada en José María Moreno. en ambos casos, el bodegón queda a pocas cuadras y el acceso es rápido.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario