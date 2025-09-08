Bodegón en Buenos Aires: el restaurante que se convirtió en leyenda gracias a sus milanesas

Dónde queda "El Antojo"

Con presencia en Villa del Parque, Núñez y Caballito, este bodegón permite que los vecinos encuentren siempre una opción cercana para disfrutar de sus platos. Además, abren sus puertas todos los días, motivo por el cual recibe un gran flujo de comensales día tras día.

Cómo llegar a "El Antojo"

el antojo milanesa.jpg "El Antojo" ganó popularidad por sus milanesas XXL cargadas de sabor.

La sucursal de Caballito es de fácil acceso: se puede llegar tomando el tren Sarmiento y descendiendo en la estación José María Moreno. También es sencillo arribar mediante el subte A, ya que la estación Acoyte se ubica a metros del establecimiento.

En Núñez, los visitantes pueden optar por los colectivos 15, 28 o 107, o acercarse en las líneas de subte B o D. Por otro lado, para acercarse a Villa del Parque, se puede tomar el tren de la línea San Martín hasta la estación homónima, utilizar los colectivos 110, 134 o 146 o llegar en el subte B y bajar en la estación Juan Manuel de Rosas.