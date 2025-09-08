Bodegón en Buenos Aires: el restaurante que se convirtió en leyenda gracias a sus milanesas
Con tres sucursales en la ciudad, este reciento porteño es el encargado de recibir a cientos de figuras emblemáticas. Los detalles en la nota.
Los bodegones de Buenos Aires son los encargados de deleitar diferentes paladares con preparaciones caseras y abundantes. Estos sitios, además, ofrecen un ambiente cálido y acogedor, perfectos para disfrutar de una velada única acompañada por familiares o amigos.
Entre ellos, “El Antojo” se destaca por sus milanesas XXL que sorprenden tanto en sabor como en presentación. Con un ambiente cálido y atención de primer nivel, este sitio tiene tres sucursales en la ciudad, permitiendo un sencillo arribo desde diferentes puntos de CABA.
Las especialidades de "El Antojo"
Si bien las milanesas se llevan todos los elogios en este tradicional bodegón, su amplia carta permite a los comensales degustar diferentes preparaciones, elaboradas con ingredientes frescos y de calidad. No obstante, estas son las milanesas más elegidas en "El Antojo":
- Especial De la Casa
- Americana
- Porteña
- Calabresa
- Picantojo
- Napolitana
- Cuatro quesos
Dónde queda "El Antojo"
Con presencia en Villa del Parque, Núñez y Caballito, este bodegón permite que los vecinos encuentren siempre una opción cercana para disfrutar de sus platos. Además, abren sus puertas todos los días, motivo por el cual recibe un gran flujo de comensales día tras día.
Cómo llegar a "El Antojo"
La sucursal de Caballito es de fácil acceso: se puede llegar tomando el tren Sarmiento y descendiendo en la estación José María Moreno. También es sencillo arribar mediante el subte A, ya que la estación Acoyte se ubica a metros del establecimiento.
En Núñez, los visitantes pueden optar por los colectivos 15, 28 o 107, o acercarse en las líneas de subte B o D. Por otro lado, para acercarse a Villa del Parque, se puede tomar el tren de la línea San Martín hasta la estación homónima, utilizar los colectivos 110, 134 o 146 o llegar en el subte B y bajar en la estación Juan Manuel de Rosas.
