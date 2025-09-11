Bodegón en Buenos Aires: el rincón de Vicente López con milanesas riquísimas
Reconocido por su ambiente cálido y familiar, este destino es el punto de encuentro de cientos de comensales durante cada semana. Los detalles en la nota.
En Vicente López se encuentra un emblemático restaurante que hace honor a la gastronomía argentina: "La Normita Bodegón". Este rincón ofrece platos abundantes y un ambiente cálido que invita a conocer acompañado por la familia. Sus especialidades, especialmente las milanesas, se convirtieron en un imán para quienes buscan disfrutar de comida abundante a precios accesibles.
Más allá de la oferta gastronómica de Buenos Aires, pocos lugares logran destacar por su comida sabrosa y atención de primer nivel. Por este motivo, "La Normita Bodegón" se posiciona dentro de un selecto grupo, lo que invita a conocerlo por completo y probar sus preparaciones sabrosas.
Las especialidades de "La Normita Bodegón"
Este recinto porteño cuenta con una amplia carta compuesta por diferentes especialidades, cada una de ellas valorada por sus ingredientes frescos y de calidad. A pesar de contar con diversos platos, estas son las preparaciones más solicitadas por los comensales:
- Empanadas fritas
- Raviolones
- Tapa de asado con papas
- Tortilla rellena
- Canelones
- Guiso de lentejas
- Fideos caseros
- Pastel de papas
- Milanesas
Dónde queda "La Normita Bodegón"
Situado en Lavalle 1400, Vicente López, el restaurante es fácil de localizar gracias a su cercanía con varias opciones de transporte público. Además, abre sus puertas de martes a domingo, con almuerzos de 12 a 14:30 y cenas de 20 a 00.
Cómo llegar a "La Normita Bodegón"
Llegar a "La Normita Bodegón" resulta sencillo para quienes vienen desde la Ciudad de Buenos Aires. Diversas líneas de colectivo, entre ellas la 152, 161 y 184, paran a escasos metros del local, haciendo que el acceso sea cómodo y rápido para cualquier visitante. Esta facilidad es un punto valorado por los comensales, que también tienen la posibilidad de arribar en auto particular.
