Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 11 de septiembre
El Día del Maestro se prevé con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables en el AMBA, según el Servicio Meteorológico Nacional.
Con el frío en retirada, la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantiene con buen clima y temperaturas templadas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, se espera que se encamine a un cierre con buenas condiciones a la espera de la primavera, por lo que el jueves tendría cielo despejado durante el día y algo nublado en la noche; junto a una mínima de 10 grados y una máxima de 23.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Para cerrar la semana, el viernes se anticipa con cielo entre mayor y parcialmente nublado durante las primeras horas, pasando a algo nublado desde la tarde. El termómetro se prevé con marcas que oscilarán entre 10 y 19 grados.
El SMN no presenta pronósticos de lluvias en su extendido que llega hasta el martes próximo inclusive. El fin de semana, entonces, iniciaría con un sábado que se espera con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 9 y 19 grados.
Para el domingo, el organismo nacional prevé también cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con una mínima de 11 grados y una máxima que llegaría a 20.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario