Bodegón de Buenos Aires: el restaurante donde el asado sigue siendo accesible

Dónde queda "Bodegón de Marga"

Está en pleno barrio de Monserrat, sobre la Avenida Independencia al 300, a pocas cuadras del centro porteño. Su local funciona desde hace más de 40 años y se convirtió en un punto de encuentro clásico de la zona. Además, abre sus puertas de domingos a viernes, de 10 a 16.

Cómo llegar a "Bodegón de Marga"

Este bodegón se encuentra a metros de la estación Independencia de las líneas C y E de subte, motivo que lo convierte en un espacio de fácil acceso. Sin embargo, también está conectado con las líneas de colectivos 6, 59, 86, 96 y 151. Su estratégica ubicación lo convierte en un punto de referencia en la ciudad.