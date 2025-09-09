Bodegón de Buenos Aires: el restaurante donde el asado sigue siendo accesible
Ubicado es escasos metros del Obelisco, este emblemático restaurante abre sus puertas de domingos a viernes. Los detalles en la nota.
La ruta gastronómica de Buenos Aires está compuesta por diferentes bodegones que, a través de platos abundantes y tradicionales, conquista el paladar de diferentes comensales. Dentro de las preparaciones más destacadas, se encuentra el asado, plato típico de nuestro país, pero que cada vez se hace más complejo comer por su elevado precio.
No obstante, en pleno corazón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a escasos metros del Obelisco, se encuentra el "Bodegón de Marga". Este emblemático recinto porteño no solo ofrece asado a un precio accesible, sino que también otras preparaciones de gran valor para el corazón de los comensales. Además, brinda un ambiente cálido y acogedor.
Las especialidades de "Bodegón de Marga"
Al igual que los otros bodegones que componen el circuito gastronómico de CABA, este espacio ofrece una amplia carta, compuesta por platos que buscan conquistar el corazón de hasta los comensales más exigentes. Estas son las preparaciones más elegidas:
- Parrillada completa
- Bife de costilla
- Lomo
- Cuadril
- Asado de tira
- Bife de chorizo
- Provoleta
- Milanesa napolitana
- Tallarines caseros
- Sorrentinos
Dónde queda "Bodegón de Marga"
Está en pleno barrio de Monserrat, sobre la Avenida Independencia al 300, a pocas cuadras del centro porteño. Su local funciona desde hace más de 40 años y se convirtió en un punto de encuentro clásico de la zona. Además, abre sus puertas de domingos a viernes, de 10 a 16.
Cómo llegar a "Bodegón de Marga"
Este bodegón se encuentra a metros de la estación Independencia de las líneas C y E de subte, motivo que lo convierte en un espacio de fácil acceso. Sin embargo, también está conectado con las líneas de colectivos 6, 59, 86, 96 y 151. Su estratégica ubicación lo convierte en un punto de referencia en la ciudad.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario