Bodegón en Buenos Aires: la Costanera tiene un tesoro escondido con un menú de $45.000
Con preparaciones abundantes y deliciosas, este restaurante ofrece una experiencia completa sin gastar de más. Conocé todos los detalles en la nota.
Buenos Aires tiene a disposición una gran diversidad de bodegones que se encargan de satisfacer las necesidades de todos los comensales. En estos lugares, los usuarios no solo buscan platos sabrosos y generosas porciones, sino también disfrutar de un ambiente agradable junto a amigos o familiares.
Entre los locales que se destacan se encuentra Enero, en la Costanera, reconocido por su menú de $45.000 que permite degustar diferentes platos. Además, sus menús combinan entradas, platos principales y postres diseñados por el chef Gastón Di Giorgio.
Qué se puede comer en Enero
Enero se destaca por presentar diferentes propuestas gourmets y deliciosas, encargadas de deleitar a cualquier comensal con un simple bocado. Estas son las preparaciones más elegidas de este sitio:
- Pescados frescos (salmón blanco y trucha del sur argentino)
- Bife de chorizo
- Ojo de bife
- Lasagna alla Bolognese
- Gnocchi de provoleta
- Empanadas de carne estilo norteño con salsa yasgua de tomate.
- Risotto negro di sepia & mariscos
- Flan
- Tiramisú
- Profiterol con helado de pistachos y chocolate caliente
Dónde queda Enero
Este bodegón se encuentra sobre la Costanera, en Av. Rafael Obligado 7180. Su estratégica ubicación lo convierte en una opción perfecta para quienes llegan desde diferentes putos de la ciudad.
Su horario va desde el mediodía hasta la madrugada, lo que permite disfrutar tanto de almuerzos como de cenas especiales o salidas nocturnas con amigos.
Cómo llegar a Enero
Para llegar al restaurante Enero en transporte público, se puede utilizar diversas líneas de colectivos, como la 15, 37, 45, 160 y 166, que tienen paradas sobre la Costanera. Otra alternativa es arribar en el tren Mitre, bajando en la estación Núñez y caminando algunas cuadras hasta llegar a destino.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario