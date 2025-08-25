Bodegón en Buenos Aires: la Costanera tiene un tesoro escondido con un menú de $45.000

Su horario va desde el mediodía hasta la madrugada, lo que permite disfrutar tanto de almuerzos como de cenas especiales o salidas nocturnas con amigos.

Cómo llegar a Enero

Enero Llegar a este sitio es sencillo, ya que se puede arribar en tren o colectivo. Redes sociales

Para llegar al restaurante Enero en transporte público, se puede utilizar diversas líneas de colectivos, como la 15, 37, 45, 160 y 166, que tienen paradas sobre la Costanera. Otra alternativa es arribar en el tren Mitre, bajando en la estación Núñez y caminando algunas cuadras hasta llegar a destino.