Bodegón en Buenos Aires: la innovadora parrilla coreana libre donde cocinás tu propia carne

Con sucursales en tres barrios porteños, este emblemático recinto atrapa con su propuesta innovadora y única en la ciudad. Los detalles en la nota.

La ruta gastronómica de Buenos Aires es tan amplia como exquisita, con diferentes alternativas y propuestas que buscan atrapar el paladar de los comensales. Durante el último tiempo, las preparaciones internacionales, precisamente de oriente, comenzaron a pisar fuerte y se instalaron en la ciudad.

Con sucursales en Villa Crespo, Abasto y Palermo, "KBBQ Buenos Aires" es una propuesta innovadora donde cada comensal tiene que cocinar su propia carne. Este recinto es libre y cuenta con platos característicos de Asía, haciendo viajar a cada usuario con un simple bocado.

Las especialidades de "KBBQ Buenos Aires"

KBBQ Buenos Aires

Su carta está organizada en cuatro secciones principales, cada una pensada para explorar distintos sabores y preparaciones.

Banchan

  • Kimchi
  • Ensalada de papa (Gamja Salad)
  • Brotes de soja (Kongnamool)
  • Espinaca (Sigeumchi Namul)
  • Omelette de huevo (Gyeran Mari)
  • Pickles de nabo y pepino
  • Zapallito rebozado (Hobak Jeon)

Carnes para la parrilla

  • Ojo de bife
  • Brisket (Chadolbaegi)
  • Panceta (Samgyeopsal)
  • Bondiola
  • Carne marinada (Bulgogi)
  • Langostinos (Saeu)

Especialidades coreanas

  • Dumplings de cerdo (Mandu)
  • Tonkatsu
  • Pollo frito (Dak Twigim)
  • Cerdo frito agridulce (Tangsuyuk)
  • Tortilla de verdeo (Pajjeon)
  • Sopa de kimchi (Kimchi Jjigae)

Guarniciones y condimentos

  • Arroz
  • Hojas de lechuga
  • Jalapeños
  • Ajo
  • Salsa ssam
  • Aceite de sésamo
  • Sal

Dónde queda "KBBQ Buenos Aires"

KBBQ tiene locales en Villa Crespo, Palermo Soho, Palermo Hollywood y Abasto. Este es uno de los puntos más destacados, ya que todos son de fácil acceso desde diferentes puntos de la ciudad. Además, ofrece un menú libre e ilimitado por $38.000 por persona, con 10% de descuento al pagar en efectivo.

Cómo llegar a "KBBQ Buenos Aires"

Para llegar a las sedes de KBBQ en transporte público, en Villa Crespo se puede usar la línea B de subte y bajarse en las estaciones Malabia o Ángel Gallardo, mientras que las líneas de colectivo que transitan por la zona son el 55, 36, 92 y 64.

En Palermo Soho y Palermo Hollywood, la mejor opción es la línea D, bajando en la estación Palermo. Por otro lado, los colectivos 152, 67, 34 y 29 también tienen paradas a metros de "KBBQ Buenos Aires".

Por último, para acceder a la sucursal de Abasto, la estación Carlos Gardel de la línea B del subte es una de las opciones más utilizadas. Sin embargo, los colectivos 24, 39, 92 y 105 también transitar por las adyacencias de este recinto.

