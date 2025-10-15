Bodegón en Buenos Aires: la innovadora parrilla coreana libre donde cocinás tu propia carne

Carnes para la parrilla

Ojo de bife

Brisket (Chadolbaegi)

Panceta (Samgyeopsal)

Bondiola

Carne marinada (Bulgogi)

Langostinos (Saeu)

Especialidades coreanas

Dumplings de cerdo (Mandu)

Tonkatsu

Pollo frito (Dak Twigim)

Cerdo frito agridulce (Tangsuyuk)

Tortilla de verdeo (Pajjeon)

Sopa de kimchi (Kimchi Jjigae)

Guarniciones y condimentos

Arroz

Hojas de lechuga

Jalapeños

Ajo

Salsa ssam

Aceite de sésamo

Sal

Dónde queda "KBBQ Buenos Aires"

KBBQ tiene locales en Villa Crespo, Palermo Soho, Palermo Hollywood y Abasto. Este es uno de los puntos más destacados, ya que todos son de fácil acceso desde diferentes puntos de la ciudad. Además, ofrece un menú libre e ilimitado por $38.000 por persona, con 10% de descuento al pagar en efectivo.

Cómo llegar a "KBBQ Buenos Aires"

Para llegar a las sedes de KBBQ en transporte público, en Villa Crespo se puede usar la línea B de subte y bajarse en las estaciones Malabia o Ángel Gallardo, mientras que las líneas de colectivo que transitan por la zona son el 55, 36, 92 y 64.

En Palermo Soho y Palermo Hollywood, la mejor opción es la línea D, bajando en la estación Palermo. Por otro lado, los colectivos 152, 67, 34 y 29 también tienen paradas a metros de "KBBQ Buenos Aires".

Por último, para acceder a la sucursal de Abasto, la estación Carlos Gardel de la línea B del subte es una de las opciones más utilizadas. Sin embargo, los colectivos 24, 39, 92 y 105 también transitar por las adyacencias de este recinto.