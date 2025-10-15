Bodegón en Buenos Aires: la innovadora parrilla coreana libre donde cocinás tu propia carne
Con sucursales en tres barrios porteños, este emblemático recinto atrapa con su propuesta innovadora y única en la ciudad. Los detalles en la nota.
La ruta gastronómica de Buenos Aires es tan amplia como exquisita, con diferentes alternativas y propuestas que buscan atrapar el paladar de los comensales. Durante el último tiempo, las preparaciones internacionales, precisamente de oriente, comenzaron a pisar fuerte y se instalaron en la ciudad.
Con sucursales en Villa Crespo, Abasto y Palermo, "KBBQ Buenos Aires" es una propuesta innovadora donde cada comensal tiene que cocinar su propia carne. Este recinto es libre y cuenta con platos característicos de Asía, haciendo viajar a cada usuario con un simple bocado.
Las especialidades de "KBBQ Buenos Aires"
Su carta está organizada en cuatro secciones principales, cada una pensada para explorar distintos sabores y preparaciones.
Banchan
- Kimchi
- Ensalada de papa (Gamja Salad)
- Brotes de soja (Kongnamool)
- Espinaca (Sigeumchi Namul)
- Omelette de huevo (Gyeran Mari)
- Pickles de nabo y pepino
- Zapallito rebozado (Hobak Jeon)
Carnes para la parrilla
- Ojo de bife
- Brisket (Chadolbaegi)
- Panceta (Samgyeopsal)
- Bondiola
- Carne marinada (Bulgogi)
- Langostinos (Saeu)
Especialidades coreanas
- Dumplings de cerdo (Mandu)
- Tonkatsu
- Pollo frito (Dak Twigim)
- Cerdo frito agridulce (Tangsuyuk)
- Tortilla de verdeo (Pajjeon)
- Sopa de kimchi (Kimchi Jjigae)
Guarniciones y condimentos
- Arroz
- Hojas de lechuga
- Jalapeños
- Ajo
- Salsa ssam
- Aceite de sésamo
- Sal
Dónde queda "KBBQ Buenos Aires"
KBBQ tiene locales en Villa Crespo, Palermo Soho, Palermo Hollywood y Abasto. Este es uno de los puntos más destacados, ya que todos son de fácil acceso desde diferentes puntos de la ciudad. Además, ofrece un menú libre e ilimitado por $38.000 por persona, con 10% de descuento al pagar en efectivo.
Cómo llegar a "KBBQ Buenos Aires"
Para llegar a las sedes de KBBQ en transporte público, en Villa Crespo se puede usar la línea B de subte y bajarse en las estaciones Malabia o Ángel Gallardo, mientras que las líneas de colectivo que transitan por la zona son el 55, 36, 92 y 64.
En Palermo Soho y Palermo Hollywood, la mejor opción es la línea D, bajando en la estación Palermo. Por otro lado, los colectivos 152, 67, 34 y 29 también tienen paradas a metros de "KBBQ Buenos Aires".
Por último, para acceder a la sucursal de Abasto, la estación Carlos Gardel de la línea B del subte es una de las opciones más utilizadas. Sin embargo, los colectivos 24, 39, 92 y 105 también transitar por las adyacencias de este recinto.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario