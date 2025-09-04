Bodegón en Buenos Aires: la joya porteña donde reina la pizza napolitana
Con cuatro sucursales en la ciudad, este mítico restaurante porteño ofrece una experiencia cómoda y acogedora. Los detalles en la nota.
El abanico de bodegones de Buenos Aires cada día se extiende más con diferentes propuestas que buscan satisfacer los gustos y necesidades de todos los comensales. Durante el último tiempo, ganaron terreno los sitios que ofrecen platos rápidos y económicos, como, por ejemplo, las pizzas.
Son muchos los restaurantes que cocinan diferentes variedades de pizzas, aunque solo unos pocos logran llevar el paladar de cada comensal a otra realidad. Uno de ellos es "Pizza Paradiso", que se instaló de manera sólida en la ciudad con cuatro sucursales.
Las especialidades de "Pizza Paradiso"
La pizza de "Pizza Paradiso" se destaca por su masa ligera, flexible y capaz de doblarse sin romperse, lo que permite comerla incluso con las manos o con tijera, al estilo napolitano. Los ingredientes son sencillos pero de alta calidad: tomate fresco, mozzarella cremosa y albahaca, que juntos logran un sabor auténtico y cercano al de Nápoles.
Bajo la guía del chef Donato, este sitio se consolidó como el referente de la pizza napolitana en Buenos Aires. Usando productos importados como tomate San Marzano y mozzarella fresca, cada pizza se convierte en una experiencia que transporta a Italia.
Los precios oscilan entre $25.000 y $28.000 según el tamaño y los ingredientes. Además, la carta incluye focaccias, antipastos y ensaladas, completando un recorrido totalmente italiano en plena Ciudad de Buenos Aires.
Dónde queda "Pizza Paradiso"
Uno de los aspectos más valorados por los usuarios son sus cuatro sucursales, permitiendo el acceso desde diferentes puntos de CABA:
- Caballito: Av. San Martín 1555
- Belgrano: Sucre 1302
- Palermo: Costa Rica 4675
- Pilar: Los Crisantemos 392
Cómo llegar a "Pizza Paradiso"
Las sucursales de "Pizza Paradiso" se pueden visitar fácilmente en transporte público. En Caballito, por ejemplo, pasan colectivos como el 106 y el 126, aunque también se puede acceder desde la línea A de subte.
En Belgrano y Palermo, varias líneas de colectivo como el 68, el 34 o el 111 conectan con la zona, mientras que la línea D de subte deja cerca a cualquier comensal de manera rápida y fácil.
La sucursal de Pilar, por otro lado, es accesible a través de colectivos que recorren el norte del Gran Buenos Aires y trenes que llegan desde distintos puntos de la ciudad.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario