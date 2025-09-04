Bodegón en Buenos Aires: la joya porteña donde reina la pizza napolitana

Los precios oscilan entre $25.000 y $28.000 según el tamaño y los ingredientes. Además, la carta incluye focaccias, antipastos y ensaladas, completando un recorrido totalmente italiano en plena Ciudad de Buenos Aires.

Dónde queda "Pizza Paradiso"

Uno de los aspectos más valorados por los usuarios son sus cuatro sucursales, permitiendo el acceso desde diferentes puntos de CABA:

Caballito: Av. San Martín 1555

Av. San Martín 1555 Belgrano: Sucre 1302

Sucre 1302 Palermo: Costa Rica 4675

Costa Rica 4675 Pilar: Los Crisantemos 392

Cómo llegar a "Pizza Paradiso"

Pizza Paradiso 3 "Pizza Paradiso" tiene cuatro sucursales en CABA. Redes sociales

Las sucursales de "Pizza Paradiso" se pueden visitar fácilmente en transporte público. En Caballito, por ejemplo, pasan colectivos como el 106 y el 126, aunque también se puede acceder desde la línea A de subte.

En Belgrano y Palermo, varias líneas de colectivo como el 68, el 34 o el 111 conectan con la zona, mientras que la línea D de subte deja cerca a cualquier comensal de manera rápida y fácil.

La sucursal de Pilar, por otro lado, es accesible a través de colectivos que recorren el norte del Gran Buenos Aires y trenes que llegan desde distintos puntos de la ciudad.