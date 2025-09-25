Escapadas por Buenos Aires: el pueblo con una de las playas más solitarias y tranquilas

Los atardeceres en Reta son considerados un verdadero espectáculo. Los visitantes suelen reunirse en los médanos para compartir mates y charlas, mientras el sol cae sobre el horizonte. Por la noche, los bares y pubs de la zona le dan vida al pueblo con propuestas sencillas, pero cargadas de calidez.

Además, la pesca es otra de las grandes pasiones locales. Ya sea desde la orilla o en pequeñas embarcaciones, este deporte atrae a turistas durante todo el año. Y para quienes prefieren la cultura, hay una biblioteca histórica, muestras de arte y espectáculos que rescatan las tradiciones argentinas.

Dónde queda Reta

Reta está ubicado en el partido de Tres Arroyos, a 640 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un destino poco conocido, pero muy valorado por su compromiso con la preservación del medioambiente: sus 495 habitantes cuidan cada detalle del paisaje, utilizan energías renovables y evitan la contaminación lumínica y sonora.

Su costa, de más de 30 kilómetros, se distingue por el agua cálida influenciada por la corriente del Brasil y por sus médanos cubiertos de vegetación autóctona. Este equilibrio entre mar, naturaleza y vida rural convirtió a Reta en una de las perlitas bonaerenses que pocos viajeros conocen.

Cómo llegar a Reta

El viaje desde CABA es sencillo y accesible. Se debe salir por la Riccheri y empalmar con la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Desde allí, se continúa por la Ruta Nacional 3 hasta el kilómetro 615, donde se toma el Camino Provincial 108-08. Finalmente, se ingresa al pueblo desde la Ruta Provincial 72.

Gracias a esta conectividad, Reta se convierte en una escapada ideal para quienes buscan algo distinto sin necesidad de tomar vuelos ni recorrer grandes distancias. Un lugar donde el tiempo parece detenerse y donde la tranquilidad de sus playas solitarias se transforma en la mejor compañía.