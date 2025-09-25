Escapadas por Buenos Aires: el pueblo con una de las playas más solitarias y tranquilas
Lejos de los balnearios más concurridos, hay un rincón bonaerense que conserva intacta su calma y su encanto natural. Este destino ofrece un paisaje costero único, ideal para quienes buscan descansar en un entorno auténtico y sin multitudes.
Cuando se piensa en la Costa Atlántica, suelen venir a la mente lugares como Mar del Plata, Pinamar o Villa Gesell. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires esconde pueblos costeros secretos, en los que todavía se puede disfrutar de un mar sereno, extensas dunas y atardeceres mágicos sin el bullicio característico de la temporada alta.
Uno de esos lugares es un balneario que combina playas interminables, tranquilidad asegurada y un cuidado ambiental ejemplar. Allí, las tecnologías no son protagonistas, y el ritmo de vida invita a recuperar costumbres simples como compartir mates en la arena, caminar entre médanos y observar la fauna autóctona en libertad.
En los últimos años, este destino fue ganando popularidad entre quienes buscan alternativas diferentes para sus vacaciones. Ya sea en verano, o incluso en escapadas de primavera y septiembre, se presenta como una opción ideal para reconectar con la naturaleza y disfrutar de lo esencial.
Qué hacer en Reta
El pueblo ofrece actividades pensadas para descansar y disfrutar del entorno natural. Durante el día, la playa de arenas claras y finas se convierte en el centro de la vida local: nadar, tomar sol y caminar por la costa son clásicos imperdibles. También se pueden practicar deportes acuáticos como surf, windsurf o kayak, ideales para quienes buscan un poco más de adrenalina.
Los atardeceres en Reta son considerados un verdadero espectáculo. Los visitantes suelen reunirse en los médanos para compartir mates y charlas, mientras el sol cae sobre el horizonte. Por la noche, los bares y pubs de la zona le dan vida al pueblo con propuestas sencillas, pero cargadas de calidez.
Además, la pesca es otra de las grandes pasiones locales. Ya sea desde la orilla o en pequeñas embarcaciones, este deporte atrae a turistas durante todo el año. Y para quienes prefieren la cultura, hay una biblioteca histórica, muestras de arte y espectáculos que rescatan las tradiciones argentinas.
Dónde queda Reta
Reta está ubicado en el partido de Tres Arroyos, a 640 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un destino poco conocido, pero muy valorado por su compromiso con la preservación del medioambiente: sus 495 habitantes cuidan cada detalle del paisaje, utilizan energías renovables y evitan la contaminación lumínica y sonora.
Su costa, de más de 30 kilómetros, se distingue por el agua cálida influenciada por la corriente del Brasil y por sus médanos cubiertos de vegetación autóctona. Este equilibrio entre mar, naturaleza y vida rural convirtió a Reta en una de las perlitas bonaerenses que pocos viajeros conocen.
Cómo llegar a Reta
El viaje desde CABA es sencillo y accesible. Se debe salir por la Riccheri y empalmar con la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Desde allí, se continúa por la Ruta Nacional 3 hasta el kilómetro 615, donde se toma el Camino Provincial 108-08. Finalmente, se ingresa al pueblo desde la Ruta Provincial 72.
Gracias a esta conectividad, Reta se convierte en una escapada ideal para quienes buscan algo distinto sin necesidad de tomar vuelos ni recorrer grandes distancias. Un lugar donde el tiempo parece detenerse y donde la tranquilidad de sus playas solitarias se transforma en la mejor compañía.
