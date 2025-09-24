Bodegón en Buenos Aires: los mejores dos lugares para probar focaccia

Las especialidades de "Giuseppe Vicenti"

Giuseppe Vicenti Este sitio porteño abre temprano, lo que permite almorzar algo rico y liviano.

También en Palermo, sobre la Avenida Ángel Gallardo 95, "Giuseppe Vicenti" rinde tributo a la tradición italiana a través de la focaccia. Inspirado en Roma y Florencia, este restaurante ofrece panes suaves y aromáticos que se convierten en sánguches únicos.

Si bien cuenta con diferentes opción, la más destacada es la versión con mortadela, pistachos, burrata y pesto, aunque la carta también contiene embutidos, vegetales y aderezos caseros. Por otro lado, destaca por su apertura a primera hora, siendo una opción ideal para almorzar un plato exquisito.