Bodegón en Buenos Aires: los mejores dos lugares para probar focaccia
Este alimento comenzó a ganar popularidad durante el último tiempo, siendo el encargado de acompañar cualquier plato. Los detalles en la nota.
La cocina italiana tiene una fuerte presencia en los bodegones de Buenos Aires, encargados de recrear diferentes platos tradicionales del país europeo con el objetivo de conquistar a cada comensal. En su momento fue la pizza, luego siguieron las pastas y en la actualidad es la focaccia, preparación que comenzó a ganar terreno en los últimos meses.
Si bien este plato está presente en un amplio número de sitios, solo unos pocos se destacan por su sabor y calidad. "Nina Focaccia" y "Giuseppe Vicenti", ambos ubicados en Palermo, son los dos restaurantes que cautivan los sentidos de cada comensal con su focaccia.
Las especialidades de "Nina Focaccia"
En pleno Palermo, sobre Honduras 4000, se encuentra "Nina Focaccia", un lugar que combina cocina italiana con un ambiente perfecto para relajarse. Su carta es breve pero precisa: focaccias gourmet, pizzas y postres caseros que se acompañan con cócteles como negroni, gin tonic o Aperol Spritz. Estas son algunas de las focaccias que ofrece en su menú:
- Focaccia Nina: mortadela con pistacho, mozzarella, stracciatella, tomates cherry y el pesto de la casa.
- Focaccia San Telmo: matambre, lechuga, tomate, salsa criolla, mayonesa y queso.
- Focaccia Colucci: prosciutto crudo, stracciatella, mozzarella, rúcula, tomates cherry y pesto.
Las especialidades de "Giuseppe Vicenti"
También en Palermo, sobre la Avenida Ángel Gallardo 95, "Giuseppe Vicenti" rinde tributo a la tradición italiana a través de la focaccia. Inspirado en Roma y Florencia, este restaurante ofrece panes suaves y aromáticos que se convierten en sánguches únicos.
Si bien cuenta con diferentes opción, la más destacada es la versión con mortadela, pistachos, burrata y pesto, aunque la carta también contiene embutidos, vegetales y aderezos caseros. Por otro lado, destaca por su apertura a primera hora, siendo una opción ideal para almorzar un plato exquisito.
