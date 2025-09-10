Bodegón en Buenos Aires: los restaurantes donde se puede comer una polenta riquísima
Con cuatro sucursales, estos sitios se destacan por su ambiente cálido y familiar, perfecto para sumergirse en sus sabores tradicionales. Los detalles en la nota.
El invierno transita la recta final y la primavera asoma en el horizonte, y aunque haya platos que empiezan a desaparecer por el clima cálido, la polenta sigue vigente en los bodegones de Buenos Aires. Si bien es una comida perfecta para combatir el frío, su sabor la hace ideal para degustar en cualquier época del año.
Sin embargo, solo unos pocos restaurantes se destacan dentro de la ruta gastronómica por brindar una polenta sin grumos. Entre ellos, se destacan Perón Perón Restó Bar y Saeta Café, ubicados en CABA y provincia. Estos sitios, además, presentan ambientes cálidos y familiares, convirtiéndose en puntos de encuentros perfecto.
Las especialidades de Perón Perón Restó Bar
El Perón Perón Restó Bar, presente en Palermo, San Telmo y Lanús, se distingue por combinar la cocina popular con toques gourmet y una fuerte identidad cultural inspirada en el peronismo.
Su propuesta más destacada es el “Peroncho hasta los huesos”: osobuco cocido durante seis horas, acompañado de polenta y servido en paellera. El tamaño de esta preparación lo hace ideal para compartir con amigos y familiares.
- Palermo: Lavalleja 1388. Abre de lunes a sábados, de 9:30 a 02.
- San Telmo: Bolívar 813. Abre de martes a domingos, de 9 a 01.
- Lanús: 9 de Julio 1999. Abre de martes a domingos, de 9 a 01.
Las especialidades de Saeta Café
Saeta Café, situado en pleno corazón de San Telmo, es un bar emblemático que combina historia y tradición. Fundado en 1962 por inmigrantes españoles, cerró sus puertas en 2001 y recientemente volvió a abrir.
Entre sus especialidades se destaca la polenta con ragú de cordero y hongos, un plato de cocción lenta que atrapa por completo el corazón de cientos de comensales. Este recinto se encuentra en Chile 602 y abre sus puertas de martes a viernes de 8 a 00, mientras que los sábados lo hace de 8:30 a 01 y los domingos de 8:30 a 20.
