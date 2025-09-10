Bodegón en Buenos Aires: los restaurantes donde se puede comer una polenta riquísima

Palermo: Lavalleja 1388. Abre de lunes a sábados, de 9:30 a 02.

Lavalleja 1388. Abre de lunes a sábados, de 9:30 a 02. San Telmo: Bolívar 813. Abre de martes a domingos, de 9 a 01.

Bolívar 813. Abre de martes a domingos, de 9 a 01. Lanús: 9 de Julio 1999. Abre de martes a domingos, de 9 a 01.

Las especialidades de Saeta Café

Saeta Café, situado en pleno corazón de San Telmo, es un bar emblemático que combina historia y tradición. Fundado en 1962 por inmigrantes españoles, cerró sus puertas en 2001 y recientemente volvió a abrir.

Entre sus especialidades se destaca la polenta con ragú de cordero y hongos, un plato de cocción lenta que atrapa por completo el corazón de cientos de comensales. Este recinto se encuentra en Chile 602 y abre sus puertas de martes a viernes de 8 a 00, mientras que los sábados lo hace de 8:30 a 01 y los domingos de 8:30 a 20.