El famoso bodegón de Buenos Aires que enamora a los porteños con su milanesa gigante

Dónde queda "La Flor de Barracas"

Este reconocido bodegón está situado en Barracas, justo sobre la Avenida Suárez, lo que lo convierte en un lugar de fácil acceso desde distintos barrios de la ciudad. Además, abre sus puertas todos los días y en amplios horarios, lo que permite el arribo en cualquier momento del día para sumergirse en sus exquisiteces.

Cómo llegar a "La Flor de Barracas"

"La Flor de Barracas" se encuentra en un lugar estratégico de CABA, lo que se traduce en un arribo sencillo y sin complicaciones. Una de las opciones más utilizadas es el subte, usando la línea C y bajando en la estación Constitución. Sin embargo, quienes usan colectivo pueden acercarse con las líneas 4, 45, 101 o 146, que tienen paradas muy cercanas.