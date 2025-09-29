El famoso bodegón de Buenos Aires que enamora a los porteños con su milanesa gigante
Este recinto ubicado en el corazón de Barracas abre sus puertas todos los días. Conocé todos los detalles en la nota.
En Buenos Aires, los bodegones buscan atrapar el corazón de los comensales con propuestas únicas y sabores especiales. Por este motivo, cada recinto porteño cuenta con preparaciones estrellas, preparados con ingredientes frescos y de manera abundante.
Entre los rincones más destacados de la capital, "La Flor de Barracas" se convierte en una parada obligatoria para los amantes de las milanesas y el buen clima. Con un horario extendido, este restaurante destaca por su ambiente cálido y familiar.
Las especialidades de "La Flor de Barracas"
Este emblemático sitio porteño cuenta con un extenso menú, compuesto por diferentes platos y sabores que atrapan el corazón de cualquier comensal. Sin embargo, estas son las preparaciones más solicitadas en "La Flor de Barracas":
- Pastas caseras con diversas salsas
- Picadas para compartir
- Milanesas vegetarianas de calabaza o berenjena
- Milanesa gigante “Flor de Milanga” con queso, arvejas, morrones, panceta y huevos fritos, acompañada de papas fritas
Dónde queda "La Flor de Barracas"
Este reconocido bodegón está situado en Barracas, justo sobre la Avenida Suárez, lo que lo convierte en un lugar de fácil acceso desde distintos barrios de la ciudad. Además, abre sus puertas todos los días y en amplios horarios, lo que permite el arribo en cualquier momento del día para sumergirse en sus exquisiteces.
Cómo llegar a "La Flor de Barracas"
"La Flor de Barracas" se encuentra en un lugar estratégico de CABA, lo que se traduce en un arribo sencillo y sin complicaciones. Una de las opciones más utilizadas es el subte, usando la línea C y bajando en la estación Constitución. Sin embargo, quienes usan colectivo pueden acercarse con las líneas 4, 45, 101 o 146, que tienen paradas muy cercanas.
