Brasil 2026: el destino con playas paradisíacas considerado como un secreto entre pocos
Situado en el estado de Alagoas, este paraíso sudamericano dispone de diferentes atracciones para los turistas. Los detalles en la nota.
Entre los destinos más atrapantes de Brasil, aparece " São Miguel dos Milagres". Este sitio ubicado en el estado de Alagoas presenta extensas playas compuestas por arena blanca y aguas cristalinas, perfectas para sumergirse y vivir experiencias únicas rodeados de naturaleza y la calidez de sus ciudadanos.
Lejos de los grandes epicentros turísticos, este destino cuenta con una población que ronda los 10.000 habitantes, perfecto para desconectar de la rutina diaria por completo. Además, dispone de un amplio abanico de actividades al aire libre, como snorkel o excursiones guiadas en buggy.
Qué se puede hacer en "São Miguel dos Milagres"
"São Miguel dos Milagres" ofrece un abanico de actividades ideales para quienes buscan contacto directo con la naturaleza. Una de las experiencias más elegidas es sumergirse en sus aguas transparentes para apreciar la vida marina que se esconde entre los corales.
Otro clásico del lugar son los paseos en jangada, embarcaciones que recorren la costa y permiten acercarse a bancos de arena y formaciones naturales que solo aparecen cuando la marea baja.
Además, la gastronomía local se convierte en parte fundamental del viaje: pescados, mariscos y preparaciones típicas del nordeste deleitan los paladares de cientos de turistas cada día.
Dónde queda "São Miguel dos Milagres"
Este sitio está en el litoral norte de Alagoas, a pocos kilómetros de Maragogi. Rodeado de playas casi vírgenes y naturaleza, es el lugar perfecto para quienes buscan tranquilidad y desconexión luego de un año complejo de estudios o trabajo.
Cómo llegar a "São Miguel dos Milagres"
Desde Maceió, "São Miguel dos Milagres" se encuentra a unos 100 kilómetros, un viaje que dura cerca de dos horas en auto. El recorrido se realiza por las rutas AL-105, AL-435 y AL-101, ofreciendo un paseo que combina paisajes costeros con zonas rurales, postales que enamoran a los turistas.
