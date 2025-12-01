Brasil 2026: el destino con playas paradisíacas considerado como un secreto entre pocos

Dónde queda "São Miguel dos Milagres"

Este sitio está en el litoral norte de Alagoas, a pocos kilómetros de Maragogi. Rodeado de playas casi vírgenes y naturaleza, es el lugar perfecto para quienes buscan tranquilidad y desconexión luego de un año complejo de estudios o trabajo.

Cómo llegar a "São Miguel dos Milagres"

Desde Maceió, "São Miguel dos Milagres" se encuentra a unos 100 kilómetros, un viaje que dura cerca de dos horas en auto. El recorrido se realiza por las rutas AL-105, AL-435 y AL-101, ofreciendo un paseo que combina paisajes costeros con zonas rurales, postales que enamoran a los turistas.