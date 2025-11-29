Turismo en Brasil: el pueblo con mucha historia, con una belleza increíble y una vibrante cultura
Entre Río y San Pablo aparece un destino que brilla por su casco histórico de adoquines y casas de colores, más playas soñadas a las que se llega solo por mar, lejos del ritmo de buenos aires.
Brasil sigue siendo un clásico del verano por sus playas, el calorcito y una cultura que siempre invita a quedarse un rato más. Entre tantas alternativas aparece un verdadero tesoro oculto: Paraty. Con sus calles adoquinadas, casas de colores y más de cincuenta playas en los alrededores, combina de manera perfecta historia, calma y naturaleza, ideal para quienes viajan.
A unos 250 kilómetros de Río de Janeiro, Paraty mantiene intacto su espíritu colonial y un ritmo mucho más relajado que otros puntos turísticos. En su casco histórico, donde no circulan autos, se puede caminar tranquilo, admirar la arquitectura preservada y disfrutar de propuestas gastronómicas y culturales muy variadas.
Además de su encanto urbano, Paraty es la puerta de acceso a playas exclusivas que solo se alcanzan por mar, un plus para quienes buscan desconectar y disfrutar de entornos natuales todavía poco explorados.
Dónde queda Paraty
Paraty está en el estado de Río de Janeiro, sobre la costa atlántica, y su ubicación entre Río y San Pablo lo vuelve muy accesible para quienes viajan.
El pueblo se asienta a apenas 5 metros sobre el nivel del mar, por lo que en ciertas épocas las mareas suben y cubren algunas calles, un fenómeno que le dio fama como la Venecia brasileña. Ese detalle, sumado a su arquitectura colonial preservada, convirtió a su casco histórico en un área protegida y reconocida como Patrimonio Histórico Nacional, reforzando su atractivo como destino cultural y paisajístico.
Qué hacer en Paraty
Paraty combina historia, naturaleza y aventura en un mismo destino. Su centro histórico es un paseo obligado, con casas de colores, balcones adornados y bares donde siempre suena música en vivo. En los alrededores aparecen algunas de las playas más lindas de la región, muchas accesibles únicamente por mar.
Entre las favoritas están Praia do Sono, con arena blanca y agua transparente; Praia da Lula, rodeada de selva; y Praia Vermelha, perfecta para hacer snorkel. Para recorrer estos paisajes se pueden contratar excursiones en barco o coordinar traslados en lancha privada, una opción ideal para llegar a rincones más tranquilos.
Cómo llegar a Paraty
Paraty tiene una conexión sencilla con las principales ciudades brasileñas. Se puede llegar en auto desde Río de Janeiro o San Pablo en unas 4 o 5 horas por rutas costeras.
También hay ómnibus diarios desde ambas ciudades, con un tiempo de viaje similar. Algunos viajeros incluso optan por llegar en barco desde localidades cercanas. Ya en Paraty, lo ideal es moverse a pie o en bicicleta, ya que el centro tiene el tránsito restringido. Para acceder a las playas más alejadas, conviene contratar traslados en lancha.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario