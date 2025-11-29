Turismo en Brasil: el pueblo con mucha historia, con una belleza increíble y una vibrante cultura

Embed - Paraty, Brasil | Entre la selva y el mar, con arquitectura colonial única

Qué hacer en Paraty

Paraty combina historia, naturaleza y aventura en un mismo destino. Su centro histórico es un paseo obligado, con casas de colores, balcones adornados y bares donde siempre suena música en vivo. En los alrededores aparecen algunas de las playas más lindas de la región, muchas accesibles únicamente por mar.

Entre las favoritas están Praia do Sono, con arena blanca y agua transparente; Praia da Lula, rodeada de selva; y Praia Vermelha, perfecta para hacer snorkel. Para recorrer estos paisajes se pueden contratar excursiones en barco o coordinar traslados en lancha privada, una opción ideal para llegar a rincones más tranquilos.

Cómo llegar a Paraty

Paraty tiene una conexión sencilla con las principales ciudades brasileñas. Se puede llegar en auto desde Río de Janeiro o San Pablo en unas 4 o 5 horas por rutas costeras.

También hay ómnibus diarios desde ambas ciudades, con un tiempo de viaje similar. Algunos viajeros incluso optan por llegar en barco desde localidades cercanas. Ya en Paraty, lo ideal es moverse a pie o en bicicleta, ya que el centro tiene el tránsito restringido. Para acceder a las playas más alejadas, conviene contratar traslados en lancha.