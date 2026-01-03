Brasil 2026: las playas elegidas por los argentinos para ir de vacaciones
Tres destinos ideales para disfrutar el verano en Brasil, el mar y la tranquilidad sin romper el presupuesto.
En materia de Turismo, Brasil suele asociarse a playas paradisíacas, aunque también a destinos caros y llenos de gente. Sin embargo, lejos de los centros más famosos, existen pueblos costeros donde el mar sigue siendo protagonista y los precios son mucho más accesibles para el bolsillo argentino.
Estos lugares ofrecen una propuesta distinta, con ritmo tranquilo, alojamientos sencillos, gastronomía local y playas amplias que permiten disfrutar sin gastar de más. Son destinos ideales para quienes buscan descanso, caminatas junto al mar y una experiencia auténtica, lejos del turismo masivo.
Las tres playas imperdibles de Brasil
Para quienes piensan en Turismo en Brasil sin romper el chanchito, hay alternativas que combinan playas lindas, buen clima y precios más bajos que los destinos clásicos del país. Lejos del turismo masivo, estos pueblos costeros ofrecen mar, calma y gastos más controlados.
São Miguel do Gostoso
En el estado de Río Grande do Norte, este pueblo mantiene un perfil relajado, con una atmósfera tranquila y costos accesibles. Sus playas amplias, de arena clara y mar sereno, funcionan tanto para descansar como para actividades acuáticas suaves. La oferta incluye posadas económicas, restaurantes simples y un clima familiar que lo vuelve ideal para escapar del ruido de los grandes balnearios.
Barra Grande
Ubicado en Piauí, es considerado uno de los pueblos más baratos del nordeste brasileño con playas atractivas. Su costa extensa, de aguas cálidas y tranquilas, invita a caminatas eternas y jornadas de descanso total. A eso se suma un bajo costo de vida, con alojamientos sencillos, comida local a buen precio y un entorno natural perfecto para desconectar del modo ciudad.
Japaratinga
A pocos kilómetros de Maragogi, pero con tarifas mucho más amigables, este pueblo del estado de Alagoas se destaca por sus playas de aguas calmas, con tonos verdes y celestes que parecen filtro de Instagram. Mantiene un ritmo pausado, lejos del turismo intenso, y cuenta con posadas y restaurantes más económicos que otros puntos del nordeste, ideal para disfrutar del mar sin gastar de más.
