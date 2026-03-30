La isla imperdible en Brasil que tiene un límite de visitantes para visitar en 2026
Este atrapante destino sudamericano se ubica en el estado de Santa Catarina. Además, acepta la visita solo 800 turistas por día. Descubrí dónde queda y qué hacer.
Brasil se mantiene como el destino más elegido para vacacionar de Sudamérica, gracias a su diversidad de paisajes y propuestas para todos los gustos. Más allá de grandes epicentros que reciben la visita de cientos de visitantes, el país esconde rincones menos explorados como la Ilha do Campeche, un paraíso de aguas cristalinas y arena blanca.
Ubicada en el estado de Santa Catarina, esta isla tiene un acceso limitado a visitantes por día, lo que la convierte en un lugar exclusivo y preservado. Ideal para quienes buscan desconectar en un entorno único, solo recibe la visita de 800 turistas por día, transformándose en un sitio misterioso y codiciado.
Qué se puede hacer en Ilha do Campeche
La Ilha do Campeche ofrece un mix ideal entre descanso y actividades al aire libre. Sus aguas transparentes invitan a explorar el fondo marino con snorkel o buceo, mientras que también es posible recorrer la costa en embarcaciones y acceder a sitios escondidos.
Además, la isla tiene un fuerte valor histórico: cuenta con vestigios antiguos y grabados en piedra que reflejan el pasado de la región. Sumado a sus senderos y su paisaje cautivante, se convierte en un destino perfecto para quienes buscan una experiencia distinta lejos de los grandes epicentros de Brasil.
Dónde queda Ilha do Campeche
La Ilha do Campeche se encuentra frente a la costa de Florianópolis, en el estado de Santa Catarina, al sur de Brasil. Su estratégica ubicación la convierte en un punto de fácil acceso desde diferentes ciudades brasileras.
Se trata de un área protegida, sin población permanente, ya que su conservación está bajo la supervisión del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN).
Cómo llegar a Ilha do Campeche
El acceso a esta isla se realiza únicamente por vía marítima, ya sea en lanchas o embarcaciones turísticas que parten desde la costa. Uno de los puntos más utilizados es la Playa de Armação, desde donde salen servicios hacia la isla durante el día. El acceso se maneja por orden de llegada y dentro de un horario establecido, generalmente entre la mañana y la tarde.
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