La isla imperdible en Brasil que tiene un límite de visitantes para visitar en 2026

Se trata de un área protegida, sin población permanente, ya que su conservación está bajo la supervisión del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN).

Cómo llegar a Ilha do Campeche

El acceso a esta isla se realiza únicamente por vía marítima, ya sea en lanchas o embarcaciones turísticas que parten desde la costa. Uno de los puntos más utilizados es la Playa de Armação, desde donde salen servicios hacia la isla durante el día. El acceso se maneja por orden de llegada y dentro de un horario establecido, generalmente entre la mañana y la tarde.