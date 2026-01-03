Brasil 2026: un paraíso con fauna y paisajes para maravillarse de principio a fin
Este balneario se ubica en el estado de Santa Catarina y cuenta con posibles avistamientos de ballenas. Conocé todos los detalles en la nota.
Con la llegada del verano, muchos turistas buscan destinos que combinen naturaleza, relax y aventuras únicas. Brasil se mantiene como uno de los favoritos en Sudamérica, gracias a su diversidad de paisajes, playas infinitas y atractivos que conquistan a cualquier visitante de inmediato.
Más allá de los tradicionales puntos turísticos como Río de Janeiro o Salvador, existen lugares menos masivos que sorprenden por su belleza natural. Uno de ellos es "Praia do Rosa", en Santa Catarina, un rincón que con su arena suave, aguas transparentes y la posibilidad de observar ballenas en su hábitat natural.
Qué se puede hacer en "Praia do Rosa"
En "Praia do Rosa", los visitantes pueden encontrar aventuras al aire libre y momentos de relax. Las playas, con su oleaje constante, son ideales para quienes buscan practicar surf, mientras que los que prefieren la tranquilidad pueden disfrutar tomando sol y escuchando el mar.
La región también invita a explorar sus caminos y colinas naturales, que ofrecen panoramas impresionantes del océano y una experiencia directa con la biodiversidad local. Entre los meses de julio y noviembre, es posible contemplar de cerca a la ballena franca austral durante su migración, un espectáculo único y atrapante.
Al caer la tarde, el pueblo se transforma: sus calles se llenan de vida con mercados artesanales, cafeterías y una oferta gastronómica variada, creando el ambiente perfecto para pasear, probar sabores locales o compartir momentos con amigos y familia durante el atardecer.
Dónde queda "Praia do Rosa"
Este atractivo destino se sitúa en la región sur de Brasil, dentro del estado de Santa Catarina, y se encuentra a 90 kilómetros de Florianópolis. Esto facilita su acceso tanto para quienes viajan por cuenta propia como para quienes prefieren optar por excursiones o paquetes turísticos organizados.
Cómo llegar a "Praia do Rosa"
Para quienes viajan desde Argentina, la manera más cómoda de llegar a "Praia do Rosa" es volando desde Buenos Aires hacia Florianópolis. Desde allí, el recorrido continúa por carretera durante aproximadamente 90 kilómetros, que se pueden realizar en taxi, transporte privado o mediante traslados contratados, disfrutando del paisaje en el camino.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario