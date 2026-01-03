Brasil 2026: un paraíso con fauna y paisajes para maravillarse de principio a fin

Dónde queda "Praia do Rosa"

Este atractivo destino se sitúa en la región sur de Brasil, dentro del estado de Santa Catarina, y se encuentra a 90 kilómetros de Florianópolis. Esto facilita su acceso tanto para quienes viajan por cuenta propia como para quienes prefieren optar por excursiones o paquetes turísticos organizados.

Cómo llegar a "Praia do Rosa"

Para quienes viajan desde Argentina, la manera más cómoda de llegar a "Praia do Rosa" es volando desde Buenos Aires hacia Florianópolis. Desde allí, el recorrido continúa por carretera durante aproximadamente 90 kilómetros, que se pueden realizar en taxi, transporte privado o mediante traslados contratados, disfrutando del paisaje en el camino.