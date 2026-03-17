Descubrí Brasil: el pueblo que a los argentinos les encanta visitar por sus aguas cálidas

Dónde queda Garopaba

Este destino se encuentra en el estado brasileño de Santa Catarina, sobre el litoral del sur del país y a pocos kilómetros de Florianópolis. Se trata de una localidad costera rodeada por paisajes naturales, donde las playas, las dunas y la vegetación forman parte del entorno que caracteriza a la región.

Cómo llegar a Garopaba

Para llegar a Garopaba desde Florianópolis, una de las opciones más comunes es viajar en auto tomando la autopista BR-101 en dirección sur y luego continuar por la ruta estadual SC-434. El recorrido, de 90 kilómetros, demanda alrededor de una hora y media.

También se puede acceder desde el aeropuerto de Florianópolis mediante auto particular o servicios de traslado. Otra alternativa es utilizar ómnibus que conectan la capital catarinense con este destino costero.