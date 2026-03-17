Descubrí Brasil: el pueblo que a los argentinos les encanta visitar por sus aguas cálidas
Perfecto para avistar delfines y aves marinas, este pueblo es ideal para surfear en las playas Ferrugem y Silveira. Conocé dónde queda y qué hacer.
El turismo en Sudamérica viene creciendo con fuerza en los últimos años, impulsado por destinos que combinan naturaleza, tranquilidad y actividades al aire libre. Playas, montañas y paisajes atrapantes se convirtieron en algunos de los grandes atractivos para quienes buscan descansar y alejarse del ritmo de la rutina diaria.
Dentro de ese escenario aparece Garopaba, una localidad ubicada en el sur de Brasil que destaca por sus extensas playas y su entorno natural. Sus olas constantes atraen a quienes disfrutan de los deportes acuáticos, mientras que la posibilidad de avistar animales marinos la transforman en uno de los puntos más llamativos de la región.
Qué se puede hacer en Garopaba
Garopaba ofrece múltiples propuestas para quienes desean disfrutar del mar y del entorno natural. Algunas playas se caracterizan por su oleaje suave y aguas tranquilas, ideales para nadar, relajarse en la arena o para tomar sol frente al océano.
Para los amantes del surf, también hay sectores del litoral, como Ferrugem y Silveira, donde las olas son más intensas, convirtiéndose en puntos muy elegidos por quienes practican este deporte. Además, la zona cuenta con senderos y caminos que llevan a miradores naturales desde donde se puede apreciar gran parte de la costa.
Otra de las actividades más valoradas es observar la fauna marina. En determinados momentos del año es posible ver delfines y distintas aves costeras, una experiencia perfecta para quienes aman los animales.
Dónde queda Garopaba
Este destino se encuentra en el estado brasileño de Santa Catarina, sobre el litoral del sur del país y a pocos kilómetros de Florianópolis. Se trata de una localidad costera rodeada por paisajes naturales, donde las playas, las dunas y la vegetación forman parte del entorno que caracteriza a la región.
Cómo llegar a Garopaba
Para llegar a Garopaba desde Florianópolis, una de las opciones más comunes es viajar en auto tomando la autopista BR-101 en dirección sur y luego continuar por la ruta estadual SC-434. El recorrido, de 90 kilómetros, demanda alrededor de una hora y media.
También se puede acceder desde el aeropuerto de Florianópolis mediante auto particular o servicios de traslado. Otra alternativa es utilizar ómnibus que conectan la capital catarinense con este destino costero.
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