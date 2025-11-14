Descubrí Brasil en 2026: el destino con playas vírgenes que tiene piscinas naturales
Este paraíso del nordeste brasileño está escondido en la costa de Alagoas y conquista a quienes lo visitan con una mezcla irresistible de calma, belleza y encanto propio.
El Turismo en Brasil destaca por su mezcla de paisajes increíbles y cultura vibrante, con playas de aguas claras y rincones aún poco conocidos, entre esas joyitas aparece São Miguel dos Milagres. Se trata de un pequeño pueblo pesquero de Alagoas con cinco playas y varias propuestas al aire libre.
En esta zona tranquila, la naturaleza domina la escena y ofrece vistas únicas, fauna marina y paseos en lancha o kayak para disfrutar a pleno y desconectar de todo.
Qué se puede hacer en São Miguel dos Milagres
Como todavía está fuera del radar del gran turismo, São Miguel dos Milagres conserva la esencia tranquila de un pueblito pesquero, mezclando calma, naturaleza y esos paisajes típicos de Brasil que enamoran a primera vista. El lugar cuenta con cinco playas que se pueden recorrer caminando y cada una ofrece propuestas distintas para disfrutar a cualquier ritmo.
Para descansar sin distracciones, Praia do Marceneiro es la opción más recomendada. Es la más solitaria del grupo y ahí se ubican dos de las posadas más elegidas para hospedarse. Quienes viajan en familia suelen preferir Praia do Riacho, donde hay piscinas naturales y paseos en kayak.
Entre las más populares están Praia do Toque y Porto da Rua, que es donde se concentra la movida del centro. Cuando baja la marea aparecen piscinas naturales ideales para hacer stand-up paddle y disfrutar del agua calma. La más linda, según muchos viajeros, es Patacho, famosa por sus aguas cálidas y súper transparentes, perfectas para hacer snorkel y ver de cerca la fauna marina.
Dónde queda São Miguel dos Milagres
São Miguel dos Milagres es un municipio ubicado sobre la costa norte de Alagoas, en Brasil, y se convirtió en el refugio perfecto para quienes quieren alejarse del ruido de las ciudades y descansar en un entorno más tranquilo. Este pueblito pesquero está a solo 36 kilómetros de Maragogi y a unos 106 kilómetros de Maceió, lo que lo vuelve una parada ideal para recorrer la región y disfrutar de sus paisajes sin aglomeraciones.
Cómo llegar a São Miguel dos Milagres
La forma más práctica de llegar a São Miguel dos Milagres desde Maceió, capital de Alagoas, es seguir la ruta provincial hasta conectar con la AL 105, luego tomar el desvío por la AL 435 y finalmente continuar por la AL 101. El recorrido suma unos 100 kilómetros, que se suelen cubrir en alrededor de dos horas en auto, con un paisaje que acompaña todo el camino.
