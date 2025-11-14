Descubrí Brasil en 2026: el destino con playas vírgenes que tiene piscinas naturales

Embed - SÃO MIGUEL DOS MILAGRES, Alagoas: Melhores Praias, Pousada Pé na Areia e Restaurantes

Dónde queda São Miguel dos Milagres

São Miguel dos Milagres es un municipio ubicado sobre la costa norte de Alagoas, en Brasil, y se convirtió en el refugio perfecto para quienes quieren alejarse del ruido de las ciudades y descansar en un entorno más tranquilo. Este pueblito pesquero está a solo 36 kilómetros de Maragogi y a unos 106 kilómetros de Maceió, lo que lo vuelve una parada ideal para recorrer la región y disfrutar de sus paisajes sin aglomeraciones.

Cómo llegar a São Miguel dos Milagres

La forma más práctica de llegar a São Miguel dos Milagres desde Maceió, capital de Alagoas, es seguir la ruta provincial hasta conectar con la AL 105, luego tomar el desvío por la AL 435 y finalmente continuar por la AL 101. El recorrido suma unos 100 kilómetros, que se suelen cubrir en alrededor de dos horas en auto, con un paisaje que acompaña todo el camino.