Descubrí Brasil en 2026: el pueblo de pescadores con playas vírgenes que tiene paisajes únicos

Dónde queda São Miguel dos Milagres

Este pueblo se encuentra en el litoral de Alagoas, muy cerca de Maragogi, siendo un sitio perfecto para quienes buscan desconectar del ritmo frenético de la rutina diaria. Una de las características más valoradas, además, son sus playas serenas y paisajes naturales que invitan a descansar durante las vacaciones.

Cómo llegar a São Miguel dos Milagres

São Miguel dos Milagres está a 100 kilómetros de Maceió, lo que facilita su acceso desde diferentes puntos de Brasil. El recorrido se realiza principalmente por las rutas AL-101, AL-105 y AL-435, combinando tramos junto a la costa y zonas rurales.