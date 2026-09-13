Brasil y el pequeño pueblo al que cuesta llegar pero tiene playas rodeadas de selva

La oferta se completa con paseos en barco, recorridos por los manglares y actividades relacionadas con la pesca artesanal. En septiembre, además, el destino suele tener menos visitantes que durante las vacaciones de verano en Brasil, lo que permite disfrutar de sus playas y paisajes con mayor tranquilidad.

Dónde queda y cómo llegar a Velha Boipeba

Una de las opciones consiste en llegar primero a Salvador y desde allí continuar hacia el sur mediante una combinación de ferry, ruta y lancha. También hay alternativas para conectar con Boipeba desde otros puntos de la costa de Bahía.

El recorrido demanda algo más de planificación que una escapada a una playa urbana, pero esa misma dificultad forma parte del encanto del destino. Una vez superado el trayecto, aparecen senderos, selva, manglares y extensas playas para explorar con mucha más tranquilidad y lejos del ritmo de los lugares más concurridos.