Brasil y el pequeño pueblo al que cuesta llegar pero tiene playas rodeadas de selva
En septiembre, Brasil ofrece menos lluvias y mar a 26 grados en este destino de turismo entre playas, manglares y Mata Atlántica.
Llegar a Velha Boipeba, un pequeño pueblo de Bahía, Brasil, requiere algo más que tomar un avión o recorrer la ruta. Como la localidad se encuentra en la isla de Boipeba, el tramo final del viaje combina traslado por tierra y navegación. Esa particularidad también contribuyó a conservar su perfil tranquilo y mantenerlo alejado del turismo masivo de otros destinos costeros.
Qué se puede hacer en Velha Boipeba
El paisaje que rodea a Velha Boipeba es parte del atractivo del viaje. La isla integra un área de protección ambiental de más de 43.000 hectáreas, donde se combinan Mata Atlántica, manglares, arrecifes, restingas y playas. Desde el pueblo parten distintos recorridos para conocer buena parte de este entorno natural.
Septiembre es una buena época para visitar la zona porque las lluvias empiezan a bajar después de los meses más húmedos. La temperatura promedio se ubica cerca de los 24 grados, con máximas que llegan a 25 °C y 26 °C. El mar ronda los 26 grados, por lo que el clima sigue siendo ideal para disfrutar del agua.
Uno de los paseos más accesibles desde el pueblo lleva hasta Boca da Barra, el punto donde el río desemboca en el mar. Desde allí, los caminos costeros permiten avanzar entre la vegetación, descubrir sectores de arrecifes y llegar a distintas playas para pasar el día lejos del movimiento del centro.
Otra alternativa es caminar hasta Praia da Cueira, una extensa playa rodeada de palmeras y cocoteros. En Boipeba, las mareas también forman parte de la experiencia: cuando el nivel del agua desciende, aparecen arrecifes y pequeñas áreas de poca profundidad.
La oferta se completa con paseos en barco, recorridos por los manglares y actividades relacionadas con la pesca artesanal. En septiembre, además, el destino suele tener menos visitantes que durante las vacaciones de verano en Brasil, lo que permite disfrutar de sus playas y paisajes con mayor tranquilidad.
Dónde queda y cómo llegar a Velha Boipeba
Una de las opciones consiste en llegar primero a Salvador y desde allí continuar hacia el sur mediante una combinación de ferry, ruta y lancha. También hay alternativas para conectar con Boipeba desde otros puntos de la costa de Bahía.
El recorrido demanda algo más de planificación que una escapada a una playa urbana, pero esa misma dificultad forma parte del encanto del destino. Una vez superado el trayecto, aparecen senderos, selva, manglares y extensas playas para explorar con mucha más tranquilidad y lejos del ritmo de los lugares más concurridos.
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