Calendario de feriados de octubre: cuándo cae el próximo fin de semana largo

Se traslada el feriado por el Día del Empleado de Comercio

Este será el primer fin de semana largo nacional después del feriado de agosto, correspondiente al Paso a la Inmortalidad del general José de San Martín.

En septiembre, en cambio, hay algunas fechas vinculadas al ámbito educativo, como el Día del Maestro, que se celebra el 11 de septiembre, y el Día del Estudiante, el 21. Ninguna de estas jornadas es un feriado nacional, por lo que la suspensión de clases depende de las normas de cada nivel educativo, jurisdicción e institución.

Qué feriados restan para lo que queda del año

Una vez pasado el descanso de octubre, el calendario de feriados 2026 todavía ofrecerá varias fechas para aprovechar fines de semana largos antes de que termine el año.

Entre las jornadas más importantes se encuentran: