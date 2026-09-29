Se confirmó el Decreto 1450/88 y un feriado a principio de octubre arma un fin de semana largo

El próximo lunes 5 de octubre se conmemora el Día de Morón, una fecha establecida por el Decreto 1450/88 como feriado municipal que celebra la festividad religiosa de la Inmaculada Concepción del Buen Viaje —patrona del distrito— y recuerda el aniversario institucional de la creación del partido, tomando como referencia administrativa el año 1785.