Se confirmó el Decreto 1450/88 y un feriado a principio de octubre arma un fin de semana largo
El jefe comunal firmó la resolución una vez más, y el guiño del calendario otorga un feriado con descanso extendido en el comienzo del mes.
El próximo lunes 5 de octubre se conmemora el Día de Morón, una fecha establecida por el Decreto 1450/88 como feriado municipal que celebra la festividad religiosa de la Inmaculada Concepción del Buen Viaje —patrona del distrito— y recuerda el aniversario institucional de la creación del partido, tomando como referencia administrativa el año 1785.
Al tratarse de un asueto municipal y administrativo que este año cae en día hábil, el funcionamiento del distrito se verá modificado con la suspensión de actividades en la administración pública local y dependencias provinciales adheridas.
¿Cómo funcionarán las escuelas en Morón por el feriado?
La interrupción de las actividades escolares genera dudas habituales entre las familias de la zona:
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Escuelas públicas: No habrá clases en los establecimientos de gestión estatal del partido de Morón, ya que el asueto abarca a todo el personal docente y auxiliar dependiente de la Provincia de Buenos Aires que cumple funciones en el distrito.
Escuelas privadas: La adhesión al cese de actividades queda a criterio de cada institución educativa. Si bien la mayoría suele sumarse a la jornada festiva o implementar modalidades reducidas, se recomienda consultar de forma directa con cada establecimiento.
El esquema de servicios municipales para el lunes
Durante la jornada festiva, las distintas áreas del municipio re organizarán sus prestaciones de la siguiente manera:
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Atención al público: El Palacio Municipal, las dependencias administrativas y todas las Unidades de Gestión Comunitaria (UGC) permanecerán completamente cerradas.
Salud: El Hospital Municipal de Morón y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantendrán únicamente guardias de urgencia, sin atención en consultorios externos.
Recolección de residuos: El servicio de recolección de basura domiciliaria operará con total normalidad, respetando los cronogramas habituales del partido.
Justicia local: La sede judicial del Departamento Judicial de Morón operará sin actividad y con suspensión de los plazos y términos procesales.
Cementerio Municipal: Abrirá sus puertas en horario habitual (de 8:00 a 16:00 hs) para la visita de vecinos, aunque no contará con atención en el área administrativa.
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