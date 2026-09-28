El Gobierno oficializó el feriado nacional el 9 de noviembre por la visita del papa León XIV

El lunes 9, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y a las 11:30 presidirá la misa multitudinaria frente al Monumento a los Españoles, en Palermo.

El papa León XIV visitará la Argentina en noviembre

Por la tarde, tendrá un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), luego una reunión con líderes religiosos en el Palacio San Martín y cerrará la jornada con vísperas en la Catedral Metropolitana y cena con obispos en el Arzobispado.

El martes 10 oficiará una misa en Córdoba en la Escuela de Aviación Militar y visitará la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El miércoles 11, último día de la visita, recorrerá el Complejo Penitenciario Federal y celebrará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján; a las 14:00 partirá desde Ezeiza hacia Lima, donde llegará esa misma tarde.

Decreto 1103/2026: