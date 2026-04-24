Escapadas por Buenos Aires: el pueblito con pocos habitantes que está a pocas horas de la Ciudad

Otro punto destacado es su museo local, donde se conserva la memoria del pueblo a través de objetos históricos y relatos que reconstruyen su identidad. Además, la capilla dedicada a San José suma un atractivo más para quienes disfrutan de recorrer espacios con historia.

Dónde queda Berdier

El pueblo de Berdier se encuentra dentro del partido de Salto, a unos 195 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Su ubicación lo convierte en una opción accesible para quienes buscan una escapada sin alejarse demasiado, pero con la sensación de estar completamente desconectados.

Cómo llegar a Berdier

Para llegar a Berdier desde la Ciudad de Buenos Aires, se recomienda tomar la Ruta 7 hasta el empalme con la Ruta 31, antes de llegar a Tres Sargentos. Luego, continuar hacia la ciudad de Salto y finalmente tomar la Ruta 191 hasta el destino.

El recorrido es directo y permite disfrutar de paisajes rurales típicos de la provincia.

En definitiva, Berdier es una escapada ideal para quienes buscan algo distinto: un lugar pequeño, con historia, buena comida y la calma que muchas veces falta en la ciudad.