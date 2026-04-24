Escapadas por Buenos Aires: el pueblito con pocos habitantes que está a pocas horas de la Ciudad
Con pocos habitantes, historia y una propuesta gastronómica única, este pueblito bonaerense se convierte en una escapada diferente.
En la provincia de Buenos Aires existen rincones poco conocidos que invitan a frenar el ritmo y disfrutar de planes simples. Uno de ellos es un pequeño pueblo rural que se destaca por su tranquilidad y su particular identidad.
Ubicado a unas dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, este destino es perfecto para una escapada de un día o un fin de semana corto. Con menos de 200 habitantes, mantiene ese aire de pueblo donde todo sucede sin apuro.
Su historia también es parte de su encanto, es considerado uno de los llamados “pueblos blancos”, marcados por la migración de sus habitantes tras la pérdida del ferrocarril, lo que le dio un perfil aún más tranquilo y auténtico.
Qué se puede hacer en Berdier
Una de las principales atracciones de Berdier es su propuesta gastronómica, que incluye una cervecería artesanal montada en un antiguo vagón de subte de 1938. Allí se pueden disfrutar platos informales como pizzas, hamburguesas y finger food en un entorno completamente distinto.
El pueblo también cuenta con una plaza principal donde los vecinos se reúnen, especialmente durante celebraciones y eventos culturales. Es el lugar ideal para descansar, tomar mates y conectar con la vida rural.
Otro punto destacado es su museo local, donde se conserva la memoria del pueblo a través de objetos históricos y relatos que reconstruyen su identidad. Además, la capilla dedicada a San José suma un atractivo más para quienes disfrutan de recorrer espacios con historia.
Dónde queda Berdier
El pueblo de Berdier se encuentra dentro del partido de Salto, a unos 195 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Su ubicación lo convierte en una opción accesible para quienes buscan una escapada sin alejarse demasiado, pero con la sensación de estar completamente desconectados.
Cómo llegar a Berdier
Para llegar a Berdier desde la Ciudad de Buenos Aires, se recomienda tomar la Ruta 7 hasta el empalme con la Ruta 31, antes de llegar a Tres Sargentos. Luego, continuar hacia la ciudad de Salto y finalmente tomar la Ruta 191 hasta el destino.
El recorrido es directo y permite disfrutar de paisajes rurales típicos de la provincia.
En definitiva, Berdier es una escapada ideal para quienes buscan algo distinto: un lugar pequeño, con historia, buena comida y la calma que muchas veces falta en la ciudad.
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