Cerca de Mendoza: el pueblo "de paso" con montañas y actividad minera
En el sur de la provincia de San Juan existe un pueblo que miles de viajeros observan desde la Ruta Nacional 40 sin detenerse.
Se trata de una localidad donde el paisaje precordillerano convive con una intensa actividad industrial ligada a la minería, dando forma a una identidad muy marcada.
Ubicado a poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Mendoza, este pueblo combina zonas agrícolas, arroyos y montañas con un ritmo cotidiano atravesado por el trabajo en canteras y hornos. La extracción de piedra caliza y la producción de cal son el eje central de su economía y lo que lo distingue dentro de la región.
Qué se puede hacer en Los Berros
La actividad minera es el principal motor del pueblo y también uno de sus mayores atractivos culturales. La localidad cuenta con un museo local que recorre la historia de la producción calera, desde los antiguos hornos artesanales hasta los sistemas modernos a gas, reflejando la evolución del trabajo minero en la zona.
Cada año se celebra la Fiesta Provincial del Obrero Minero y la Minería, un evento que homenajea a los trabajadores con shows musicales, exposiciones y actividades comunitarias. Además, los alrededores ofrecen senderos y paisajes montañosos ideales para caminatas tranquilas y recorridos fotográficos.
Dónde queda Los Berros
Los Berros se encuentra en el departamento Sarmiento, al sur de la provincia de San Juan, y es la segunda localidad más importante del departamento después de Media Agua. Tiene una población cercana a los 4.000 habitantes y su nombre se origina en las plantas de berros que crecían antiguamente a orillas del arroyo local.
La economía del pueblo se basa en la minería no metalífera, con uno de los yacimientos de piedra caliza de mayor pureza del país. Esta riqueza natural impulsó la instalación de hornos tradicionales y modernos, además de la explotación de mármol y otros minerales en zonas cercanas como Divisadero y Cienaguita.
Cómo llegar a Los Berros
Desde la ciudad de Mendoza, se puede llegar a Los Berros en aproximadamente una hora y media en auto. El recorrido principal es por la Ruta Nacional 40, cruzando el límite interprovincial hacia San Juan, con accesos directos y señalizados.
Su cercanía y ubicación estratégica lo convierten en un destino ideal para una escapada corta o una parada diferente en un viaje entre Mendoza y San Juan, permitiendo conocer un pueblo con fuerte identidad minera y un entorno natural poco explorado por el turismo masivo.
