Cerca de Mendoza: el pueblo "de paso" con montañas y actividad minera

La economía del pueblo se basa en la minería no metalífera, con uno de los yacimientos de piedra caliza de mayor pureza del país. Esta riqueza natural impulsó la instalación de hornos tradicionales y modernos, además de la explotación de mármol y otros minerales en zonas cercanas como Divisadero y Cienaguita.

Cómo llegar a Los Berros

Desde la ciudad de Mendoza, se puede llegar a Los Berros en aproximadamente una hora y media en auto. El recorrido principal es por la Ruta Nacional 40, cruzando el límite interprovincial hacia San Juan, con accesos directos y señalizados.

Su cercanía y ubicación estratégica lo convierten en un destino ideal para una escapada corta o una parada diferente en un viaje entre Mendoza y San Juan, permitiendo conocer un pueblo con fuerte identidad minera y un entorno natural poco explorado por el turismo masivo.