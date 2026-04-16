Chile 2026: la playa poco visitada que tiene vegetación salvaje y aguas increíbles
Este paradisíaco destino se encuentra la Región del Biobío, a 20 kilómetros del pueblo de Vichuquén. Es perfecto para practicar deportes acuáticos. Descubrí cómo llegar y qué hacer.
Elegir un destino para vacacionar en Sudamérica no es tarea simple. La región ofrece una enorme variedad de paisajes, climas y propuestas turísticas, lo que hace que la decisión sea compleja y vaya de la mano con lo que el turista busca. Países como Brasil, Chile y Argentina integran el top de las más elegidas por los visitantes.
En ese abanico de opciones aparece Caleta Llico, en la Región del Biobío, Chile. Se trata de un destino costero que combina playa, naturaleza y tradición local, y que se posicionó como una alternativa ideal para quienes buscan entornos más tranquilos y actividades al aire libre. Una de sus principales atracciones es la posibilidad de practicar diferentes deportes acuáticos de forma simple y entretenida.
Qué se puede hacer en Caleta Llico
En Caleta Llico es posible realizar distintas actividades vinculadas tanto al mar como a la tierra. Entre las opciones más elegidas se encuentran los deportes náuticos como surf y windsurf, además de la pesca recreativa. También es un punto atractivo para quienes buscan circuitos en dunas, ideales para motocross o enduro.
A la vez, el destino invita a recorrer su entorno natural, con playas de arena oscura y formaciones de acantilados que destacan y atrapan la atención de los visitantes. A esto se suma su valor histórico y cultural, con construcciones antiguas como el muelle y celebraciones tradicionales como la Procesión de San Pedro, que forman parte de su identidad local.
Dónde queda Caleta Llico
Caleta Llico se encuentra en la Región del Biobío, Chile, a tan solo 20 kilómetros de Vichuquén. Es una caleta pesquera ubicada donde el lago Vichuquén se conecta con el mar, en un entorno natural rodeado de acantilados y vegetación nativa.
Cómo llegar a Caleta Llico
La forma más práctica de llegar a este sitio es salir desde Vichuquén hacia la zona costera. El camino es sencillo y se puede realizar en distintos tipos de vehículos, aunque el auto es la opción más cómoda para acceder con mayor facilidad para recorrer los alrededores sin problemas.
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