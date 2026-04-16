Chile 2026: la playa poco visitada que tiene vegetación salvaje y aguas increíbles

En ese abanico de opciones aparece Caleta Llico, en la Región del Biobío, Chile. Se trata de un destino costero que combina playa, naturaleza y tradición local, y que se posicionó como una alternativa ideal para quienes buscan entornos más tranquilos y actividades al aire libre. Una de sus principales atracciones es la posibilidad de practicar diferentes deportes acuáticos de forma simple y entretenida.