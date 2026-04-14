El pueblo en Chile considerado como el más lindo del mundo en el que hay mucha tranquilidad

Cómo llegar a Ralco

Para llegar a Ralco, el punto de partida más habitual es Los Ángeles. Desde allí, se debe tomar la ruta Q-61 en dirección a Alto Biobío. El recorrido es de unos 100 kilómetros y se realiza en aproximadamente una hora y media en auto. El camino alterna sectores pavimentados con otros de ripio, por lo que se recomienda circular con precaución.