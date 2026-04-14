El pueblo en Chile considerado como el más lindo del mundo en el que hay mucha tranquilidad
Se encuentra en el territorio de Alto Biobío y su principal atracción es la vegetación autóctona y los lagos de agua cristalina que ofrecen una experiencia única. Descubrí dónde queda y qué hacer.
Elegir un destino para vacacionar no siempre es sencillo, especialmente en Sudamérica, donde la variedad de paisajes y propuestas turísticas abre un abanico enorme de posibilidades. Una de las grandes ventajas de la región es la diversidad de opciones, desde extensas playas hasta impactantes montañas que ofrecen vistas panorámicas únicas.
Dentro de ese mapa, Chile se consolidó como una opción cada vez más elegida por viajeros. En su zona sur, Ralco destaca por su entorno natural, con montañas, bosques y lagos que lo convierten en un destino ideal para una escapada tranquila con la familia o amigos.
Qué se puede hacer en Ralco
Ralco ofrece varias actividades al aire libre, como caminatas por senderos rodeados de bosque, recorridos por lagos y vistas al volcán Callaqui, uno de los puntos más destacados y visitados de la zona. Por este motivo, es una opción ideal para quienes buscan naturaleza y tranquilidad durante las vacaciones.
Además, se puede conocer la cultura pehuenche a través de artesanos locales y sus productos. También se destaca la gastronomía, con platos típicos y comidas caseras que forman parte de la experiencia del destino, cautivando el paladar de cada visitante con sus sabores inigualables.
Dónde queda Ralco
Ralco está ubicado en el sur de Chile, dentro de la comuna de Alto Biobío, en plena zona de la Cordillerana de los Andes. Su entorno combina zonas montañosas, abundante vegetación y cursos de agua de gran pureza, lo que le da una identidad única y muy marcada frente a otros destinos.
Cómo llegar a Ralco
Para llegar a Ralco, el punto de partida más habitual es Los Ángeles. Desde allí, se debe tomar la ruta Q-61 en dirección a Alto Biobío. El recorrido es de unos 100 kilómetros y se realiza en aproximadamente una hora y media en auto. El camino alterna sectores pavimentados con otros de ripio, por lo que se recomienda circular con precaución.
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