Chile 2026: la playa que está cerca de Mendoza y es muy tranquila
El auge del turismo cerca de Mendoza impulsa este destino que dejó su pasado pesquero y hoy brilla con una de las costas más destacadas del país vecino.
En plena temporada de verano, Maitencillo se posiciona como uno de los destinos más elegidos por quienes buscan turismo cerca de Mendoza y una escapada diferente hacia la costa chilena. Este rincón viene ganando protagonismo gracias a sus siete playas, que combinan paisajes naturales con propuestas ideales para quienes disfrutan tanto del descanso como de la aventura.
Ubicado a poca distancia del Paso Cristo Redentor, este destino experimentó un crecimiento notable: pasó de ser un pequeño pueblo pesquero a consolidarse como uno de los balnearios más importantes de Chile. Su cercanía lo vuelve una opción cada vez más atractiva para el turismo regional vinculado a Mendoza.
Las playas de Maitencillo ofrecen alternativas para todos los perfiles. Sectores como Playa Chica y Los Pocitos se destacan por sus aguas calmas, ideales para planes familiares, mientras que zonas como El Abanico y Aguas Blancas convocan a quienes buscan deportes acuáticos. Todo esto enmarcado en un entorno natural donde se combinan bosques de pinos y eucaliptus con una costanera perfecta para disfrutar al aire libre.
Además, el destino suma puntos con una propuesta gastronómica enfocada en productos del mar y una amplia variedad de actividades como surf, kayak, kitesurf y parapente. Esta mezcla de naturaleza, deporte y buena comida consolida a Maitencillo como una opción destacada para el turismo cercano a Mendoza, ideal tanto para relajarse como para sumar adrenalina.
Dónde queda Maitencillo
Ubicado en la zona central de Chile, Maitencillo se consolida como una alternativa cada vez más elegida para el turismo desde Mendoza, gracias a su cercanía y fácil acceso. Se encuentra a 183 kilómetros del Paso Internacional Los Libertadores y a solo 70 kilómetros de Viña del Mar. Además, está a 15 kilómetros de Puchuncaví y a poco más de dos horas de Santiago, lo que lo vuelve un destino atractivo tanto para viajeros chilenos como argentinos.
Qué se puede hacer en Maitencillo
Este punto de la costa chilena ofrece una amplia variedad de propuestas pensadas para todos los gustos, lo que refuerza su crecimiento dentro del turismo vinculado a Mendoza. Entre las principales actividades se destacan:
- Recorrer sus siete playas, cada una con características distintas según el tipo de visitante
- Practicar deportes acuáticos como surf, bodyboard y kitesurf, especialmente en El Abanico
- Tomar clases de surf con instructores y alquilar equipamiento completo
- Vivir experiencias de aventura como parapente en Aguas Blancas, con vistas al océano
- Realizar trekking y caminatas por bosques de pinos y eucaliptus
- Hacer mountain bike en los espacios naturales de la zona
- Relajarse en playas familiares como Marbella y Pocitos, de aguas más tranquilas
- Disfrutar de la gastronomía local, con fuerte presencia de platos marinos
- Conocer otros balnearios cercanos como Horcón, Quintero, Cachagua y Zapallar
Con esta combinación de naturaleza, deporte y descanso, Maitencillo se afianza como una opción completa para el turismo cercano a Mendoza, ideal para escapadas durante todo el año.
Cómo llegar a Maitencillo
Llegar a Maitencillo es sencillo y suma puntos para el turismo desde Mendoza, gracias a sus buenas conexiones. Desde Santiago, se puede viajar en micro saliendo del terminal San Borja, una opción práctica y accesible para quienes no cuentan con vehículo propio.
Para quienes eligen ir en auto, el recorrido más directo es hasta la rotonda de Concón y luego tomar la ruta F-30-E, con señalización clara durante todo el trayecto. El viaje dura cerca de dos horas desde Santiago y alrededor de una hora desde Viña del Mar, lo que facilita el acceso a este destino cada vez más elegido por el turismo vinculado a Mendoza.
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