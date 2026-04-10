Chile 2026: la playa que está cerca de Mendoza y es muy tranquila

Embed - Maitencillo, Chile | El Encanto del Pacífico en la Quinta Región

Qué se puede hacer en Maitencillo

Este punto de la costa chilena ofrece una amplia variedad de propuestas pensadas para todos los gustos, lo que refuerza su crecimiento dentro del turismo vinculado a Mendoza. Entre las principales actividades se destacan:

Recorrer sus siete playas, cada una con características distintas según el tipo de visitante

Practicar deportes acuáticos como surf, bodyboard y kitesurf, especialmente en El Abanico

Tomar clases de surf con instructores y alquilar equipamiento completo

Vivir experiencias de aventura como parapente en Aguas Blancas, con vistas al océano

Realizar trekking y caminatas por bosques de pinos y eucaliptus

Hacer mountain bike en los espacios naturales de la zona

Relajarse en playas familiares como Marbella y Pocitos, de aguas más tranquilas

Disfrutar de la gastronomía local, con fuerte presencia de platos marinos

Conocer otros balnearios cercanos como Horcón, Quintero, Cachagua y Zapallar

Con esta combinación de naturaleza, deporte y descanso, Maitencillo se afianza como una opción completa para el turismo cercano a Mendoza, ideal para escapadas durante todo el año.

Cómo llegar a Maitencillo

Llegar a Maitencillo es sencillo y suma puntos para el turismo desde Mendoza, gracias a sus buenas conexiones. Desde Santiago, se puede viajar en micro saliendo del terminal San Borja, una opción práctica y accesible para quienes no cuentan con vehículo propio.

Para quienes eligen ir en auto, el recorrido más directo es hasta la rotonda de Concón y luego tomar la ruta F-30-E, con señalización clara durante todo el trayecto. El viaje dura cerca de dos horas desde Santiago y alrededor de una hora desde Viña del Mar, lo que facilita el acceso a este destino cada vez más elegido por el turismo vinculado a Mendoza.