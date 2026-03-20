¿Ciudades antiguas en Marte? Rover Perseverance revela misterio de las ruinas y rocas de 4.000 millones de años

Nuevos hallazgos del robot de la NASA en Marte

El Rover Perseverance de la NASA ha identificado una roca denominada “Silver Mountain”, que exhibe texturas inéditas y se remonta a la era de Noé, hace aproximadamente 4,000 millones de años. Este descubrimiento tiene el potencial de ofrecer información valiosa sobre la historia geológica del planeta rojo y las condiciones ambientales prevalentes en ese periodo.

Otro hallazgo fascinante de Perseverance es una roca conocida como “St. Pauls Bay”, que está compuesta por cientos de pequeñas esferas de color gris oscuro. Quienes llevan a cabo investigaciones para determinar su origen y proceso de formación. Hallazgos similares en el pasado sugieren que diversos mecanismos geológicos podrían haber dado lugar a estas intrigantes estructuras.

Importancia de las estructuras en Marte para la exploración espacial

Comprender estos fenómenos es crucial para reconstruir la historia del planeta y evaluar su capacidad para haber sostenido vida en épocas pasadas.

Estos descubrimientos resaltan la intrincada geología de Marte y la necesidad de proseguir con su investigación. Las formaciones que evocan a ruinas de ciudades antiguas son evidencias de los procesos naturales que han esculpido la superficie marciana a lo largo de miles de millones de años.

Entender la composición y el origen del terreno facilita la identificación de áreas de interés científico y posibles recursos que podrían ser aprovechados por astronautas en el futuro.