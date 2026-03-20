¿Ciudades antiguas en Marte? Rover Perseverance revela misterio de las ruinas y rocas de 4.000 millones de años
NASA y ESA analizan formaciones geométricas que evocan estructuras urbanas en el Planeta Rojo. Conocé los hallazgos de "Ciudad Inca" y la roca Silver Mountain.
La investigación sobre Marte ha generado datos e imágenes intrigantes y entre los hallazgos más significativos se destacan formaciones geológicas que, por su aspecto, evocan las ruinasde antiguas ciudades terrestres. Estas estructuras, captadas por diversas misiones, han sido objeto de estudio para comprender su origen y formación.
Un ejemplo notable es la formación conocida como “Ciudad Inca”, una estructura que, observada desde el espacio, exhibe patrones geométricos que recuerdan a las ruinas de antiguas civilizaciones. Este hallazgo ha suscitado diversas interpretaciones y ha sido objeto de múltiples investigaciones científicas.
La geología de Marte: ¿qué la hace parecer una ciudad antigua?
La “Ciudad Inca” es una formación geológica ubicada en las cercanías del polo sur de Marte, en la región denominada Angustus Labyrinthus. Esta estructura fue detectada por la sonda Mariner 9 en la década de 1970 y recibió su nombre debido a su apariencia superficial que recuerda a una ciudad en ruinas.
Además de la “Ciudad Inca”, otras formaciones han suscitado el interés tanto de científicos como de entusiastas de la exploración espacial. El orbitador de la Agencia Espacial Europea (ESA) ha obtenido imágenes de formaciones que, desde una perspectiva aérea, se asemejan a estructuras urbanas terrestres.
Con el transcurso del tiempo, la erosión diferencial ha dejado al descubierto estas estructuras, que generan patrones que evocan la imagen de una ciudad en ruinas.
Nuevos hallazgos del robot de la NASA en Marte
El Rover Perseverance de la NASA ha identificado una roca denominada “Silver Mountain”, que exhibe texturas inéditas y se remonta a la era de Noé, hace aproximadamente 4,000 millones de años. Este descubrimiento tiene el potencial de ofrecer información valiosa sobre la historia geológica del planeta rojo y las condiciones ambientales prevalentes en ese periodo.
Otro hallazgo fascinante de Perseverance es una roca conocida como “St. Pauls Bay”, que está compuesta por cientos de pequeñas esferas de color gris oscuro. Quienes llevan a cabo investigaciones para determinar su origen y proceso de formación. Hallazgos similares en el pasado sugieren que diversos mecanismos geológicos podrían haber dado lugar a estas intrigantes estructuras.
Importancia de las estructuras en Marte para la exploración espacial
Comprender estos fenómenos es crucial para reconstruir la historia del planeta y evaluar su capacidad para haber sostenido vida en épocas pasadas.
Estos descubrimientos resaltan la intrincada geología de Marte y la necesidad de proseguir con su investigación. Las formaciones que evocan a ruinas de ciudades antiguas son evidencias de los procesos naturales que han esculpido la superficie marciana a lo largo de miles de millones de años.
Entender la composición y el origen del terreno facilita la identificación de áreas de interés científico y posibles recursos que podrían ser aprovechados por astronautas en el futuro.
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