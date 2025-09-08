Cocina creativa, vinilos y coctelería de autor en un pulmón de la ciudad

El menú “Breakfast All Day” ofrece opciones frescas y versátiles, como huevos revueltos con salmón o lomito ahumado; yogur con granola casera, miel de flores y frutas frescas; gravlax toast con pan de centeno, trucha gravlax, queso crema con hierbas y alcaparras crujientes, y por supuesto el popular avocado toast, con pan de masa madre, palta, tomates confitados y huevo poché. También se destacan sus sándwiches, como el Chivito Canadiense, servido en pan de papa con lomo a la plancha, panceta, jamón, cebolla caramelizada y papas rotas fritas, y el croissant de prociutto, queso dambo y tomate fresco.

AVG Electric Cafe 4

Para el momento de la cena, o para tapear, abundan opciones como hummus, croquetas de hongos, langostinos a la plancha con cajún, crema de palta y tomates cherry, y principales como sandwich de ojo de bife madurado y paccheri o pasta italiana con ragú de ternera y stracciatella.

La oferta de bebidas va más allá del café: una carta de vinos tintos, rosados y blancos, cervezas, cócteles tradicionales y de autor, que incluye creaciones como el Electric Café, London Calling o el Deep Purple.

Dónde queda AVG Electric Café

AVG ELECTRIC CAFE 5

AVG Electric Café está ubicado en Avenida del Libertador 3883, Palermo. Abre sus puertas los martes, miércoles y domingos de 09:00 a 21:00 h y los jueves, viernes y sábados de 09 a 01:00 h.