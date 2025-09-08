Cocina creativa, vinilos y coctelería de autor en un pulmón de la ciudad
AVG Electric Café es un espacio para los amantes del buen café, la gastronomía contemporánea, la música y los vinilos, que sorprende por su ambientación minimalista al aire libre y una carta pensada para distintos momentos del día.
En los Arcos del Rosedal, resalta un espacio diseñado para foodies, melómanos y amantes del buen café, que se distingue por su clima minimalista -rodeado de naturaleza- y el trato personalizado, que además suma una tienda de discos y pop ups musicales que transcurren al aire libre. La locación tiene nombre y ubicación: AVG Electric Café, ubicado en Palermo.
El local recibe a los visitantes con un patio frontal a puro verde, un amplio salón vidriado y un patio trasero que funciona como escenario para shows. La estética combina muebles de autor y elementos de madera, iluminados estratégicamente para aprovechar la luz natural. La carta, se enfoca en el café de especialidad y una variedad de opciones para desayunar, merendar y hasta tapear con una nutrida oferta de coctelería clásica y creativa que hasta incluye opciones sin alcohol.
Qué pedir en AVG Electric Café
Para arrancar el día o para merendar, cuenta con infusiones clásicas, como el flat white, macchiato, americano o lungo, hasta creaciones más especiales, como el AVG Coffee, un doble shot de expresso, con leche texturizada, Baileys y canela. Para complementar, su apartado de pastelería incorpora cookies artesanales de pistacho y red velvet, scon de tres quesos (parmesano, azul y fontina) y budín de chocolate y banana vegan, entre otras opciones.
El menú “Breakfast All Day” ofrece opciones frescas y versátiles, como huevos revueltos con salmón o lomito ahumado; yogur con granola casera, miel de flores y frutas frescas; gravlax toast con pan de centeno, trucha gravlax, queso crema con hierbas y alcaparras crujientes, y por supuesto el popular avocado toast, con pan de masa madre, palta, tomates confitados y huevo poché. También se destacan sus sándwiches, como el Chivito Canadiense, servido en pan de papa con lomo a la plancha, panceta, jamón, cebolla caramelizada y papas rotas fritas, y el croissant de prociutto, queso dambo y tomate fresco.
Para el momento de la cena, o para tapear, abundan opciones como hummus, croquetas de hongos, langostinos a la plancha con cajún, crema de palta y tomates cherry, y principales como sandwich de ojo de bife madurado y paccheri o pasta italiana con ragú de ternera y stracciatella.
La oferta de bebidas va más allá del café: una carta de vinos tintos, rosados y blancos, cervezas, cócteles tradicionales y de autor, que incluye creaciones como el Electric Café, London Calling o el Deep Purple.
Dónde queda AVG Electric Café
AVG Electric Café está ubicado en Avenida del Libertador 3883, Palermo. Abre sus puertas los martes, miércoles y domingos de 09:00 a 21:00 h y los jueves, viernes y sábados de 09 a 01:00 h.
