Los celulares más económicos para comprar este año y sus características
Cada dispositivo móvil se encarga de acompañar a los usuarios durante su rutina diaria. Conocé todos los detalles en la nota.
Los celulares, con el paso del tiempo, se convirtieron en el mejor amigo del hombre. Su tamaño compacto y funcionalidades avanzadas permite no solo trabajar desde cualquier situación, sino que también pasar tiempo de ocio. Algunos modelos incorporan un almacenamiento interno amplio, lo que permite descargar diferentes aplicaciones y juegos para distraerse cuando el aburrimiento se apodera del cuerpo.
Si bien existen un amplio abanico de modelos y marcas, solo unos pocos son valorados por su relación calidad-precio. Motorola y Samsung, con aparatos ágiles, baterías de larga duración y cámaras profesionales, son las marcas más valoradas y elegidas del mercado.
Los mejores celulares económicos para comprar en 2025
Motorola se mantiene como referente en el mercado: el Moto G04 ofrece una batería que dura hasta dos días, mientras que el Moto G85 5G sorprende con su pantalla OLED de 120Hz y un diseño más sofisticado, aunque no está pensado para juegos muy exigentes.
Samsung tiene el Galaxy A15 (4G), ideal para quienes valoran actualizaciones constantes, mientras que el Galaxy A16 5G ofrece hasta seis años de soporte. Por su parte, el Galaxy A25 5G combina pantalla de 120Hz, altavoces estéreo y cinco años de actualizaciones.
TCL se diferencia con su enfoque para lectura: el TCL 50 Pro Nxtpaper trae consigo una pantalla que simula el papel electrónico, perfecta para quienes leen mucho en el móvil.
Xiaomi, en cambio, brinda potencia accesible. El Redmi Note 14 Pro 5G destaca por batería duradera, cámaras competentes y rendimiento sólido a un precio razonable.
Qué tener en cuenta antes de elegir los celulares
Al elegir un smartphone, es recomendable enfocarse en tres aspectos clave: la autonomía de la batería, la calidad de la pantalla y el rendimiento. Estos puntos diferencian si un móvil es bueno, regular o malo. En este 2025, la mayoría de las marcas ya lanzó sus modelos más accesibles, aunque el Samsung Galaxy A17 es la excepción y podría llegar a fin de año.
