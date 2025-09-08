Los celulares más económicos para comprar este año y sus características

TCL se diferencia con su enfoque para lectura: el TCL 50 Pro Nxtpaper trae consigo una pantalla que simula el papel electrónico, perfecta para quienes leen mucho en el móvil.

Xiaomi, en cambio, brinda potencia accesible. El Redmi Note 14 Pro 5G destaca por batería duradera, cámaras competentes y rendimiento sólido a un precio razonable.

Qué tener en cuenta antes de elegir los celulares

Al elegir un smartphone, es recomendable enfocarse en tres aspectos clave: la autonomía de la batería, la calidad de la pantalla y el rendimiento. Estos puntos diferencian si un móvil es bueno, regular o malo. En este 2025, la mayoría de las marcas ya lanzó sus modelos más accesibles, aunque el Samsung Galaxy A17 es la excepción y podría llegar a fin de año.