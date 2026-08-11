HBO Max: la película con mucha sangre, acción y humor turbio que te va a fascinar

A medida que avanza por los distintos pisos del edificio, deberá enfrentarse a múltiples amenazas y situaciones extremas. Cada espacio funciona como una nueva trampa y la violencia va aumentando progresivamente.

La película combina escenas de acción con humor negro y terror, apostando por una violencia deliberadamente exagerada. La intención no es construir una historia completamente realista, sino ofrecer una experiencia frenética y entretenida.

Con una duración de poco más de una hora y media, "Te van a matar" se convierte en una alternativa para quienes buscan una película directa, con acción constante y sin demasiados tiempos muertos.

Reparto de Te van a Matar

El reparto principal está integrado por:

Zazie Beetz .

. Patricia Arquette .

. Tom Felton.

Zazie Beetz ocupa el rol central de la historia y lleva adelante buena parte de las escenas de acción. Patricia Arquette suma una presencia importante dentro de la trama, mientras que Tom Felton completa uno de los nombres más reconocidos del elenco.

La dirección está a cargo de Kirill Sokolov, mientras que la producción cuenta con participación de Andy Muschietti.

Trailer de Te van a Matar