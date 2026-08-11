HBO Max: la película con mucha sangre, acción y humor turbio que te va a fascinar
Con Zazie Beetz al frente del elenco, la producción propone 95 minutos de ritmo frenético y una historia ideal para quienes buscan algo intenso.
El catálogo de HBO Max continúa incorporando producciones para todos los gustos y, entre sus propuestas más recientes, aparece una película que combina terror, acción y humor negro en una historia cargada de violencia.
Protagonizada por Zazie Beetz y dirigida por Kirill Sokolov. La película tiene una duración de aproximadamente 95 minutos y apuesta por un ritmo acelerado, escenas sangrientas y una estética que combina distintos elementos del cine de género.
La producción también cuenta con la participación de Patricia Arquette y Tom Felton, y propone una historia que transcurre casi por completo dentro de un misterioso edificio de Nueva York.
De qué trata Te van a Matar
La historia sigue a una joven exconvicta que intenta reconstruir su vida y volver a acercarse a su hermana menor. En medio de ese proceso, consigue una oportunidad laboral aparentemente perfecta: trabajar como mucama en un exclusivo edificio de Nueva York.
Lo que parece un empleo tranquilo y bien remunerado rápidamente se transforma en una pesadilla. La protagonista descubre que el lugar esconde una violenta secta que opera en secreto, obligándola a luchar para sobrevivir durante una noche que se vuelve cada vez más peligrosa.
A medida que avanza por los distintos pisos del edificio, deberá enfrentarse a múltiples amenazas y situaciones extremas. Cada espacio funciona como una nueva trampa y la violencia va aumentando progresivamente.
La película combina escenas de acción con humor negro y terror, apostando por una violencia deliberadamente exagerada. La intención no es construir una historia completamente realista, sino ofrecer una experiencia frenética y entretenida.
Con una duración de poco más de una hora y media, "Te van a matar" se convierte en una alternativa para quienes buscan una película directa, con acción constante y sin demasiados tiempos muertos.
Reparto de Te van a Matar
El reparto principal está integrado por:
- Zazie Beetz.
- Patricia Arquette.
- Tom Felton.
Zazie Beetz ocupa el rol central de la historia y lleva adelante buena parte de las escenas de acción. Patricia Arquette suma una presencia importante dentro de la trama, mientras que Tom Felton completa uno de los nombres más reconocidos del elenco.
La dirección está a cargo de Kirill Sokolov, mientras que la producción cuenta con participación de Andy Muschietti.
Trailer de Te van a Matar
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario