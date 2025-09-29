¿Hacés home office? Los ejercicios de cuello ideales para aliviar la tensión

dolor de espalda

Además, fortalecer los músculos del cuello y la espalda es fundamental para evitar molestias recurrentes. García aconseja ejercicios de la zona escapular y posterior del hombro, utilizando resistencia como poleas o bandas elásticas. Por ejemplo, con los brazos a la altura de los hombros y sin bloquear los codos, se llevan los brazos desde adelante hacia atrás, fortaleciendo la musculatura y mejorando la postura.

Incorporar ejercicio y pausas activas durante la jornada de teletrabajo ayuda a mantener la musculatura relajada, reduce el riesgo de lesiones y contribuye a una jornada más cómoda y productiva, protegiendo la columna y el cuello.