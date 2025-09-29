MinutoUno

¿Hacés home office? Los ejercicios de cuello ideales para aliviar la tensión

Lifestyle

Cuidar la salud implica mantener una postura correcta todo el día y contar con sillas y mesas adecuadas para prevenir dolores de cuello.

El teletrabajo ofrece muchas ventajas, pero también trae desafíos para la salud: malas posturas, falta de movimiento y materiales de trabajo inadecuados pueden generar molestias físicas, siendo los dolores de cuello el más frecuente. Pasar largas horas frente a la computadora, encorvados o en sillas poco ergonómicas, tensiona el cuello, provocando malestar que a veces se extiende a la cabeza.

Prevenir estos problemas es clave, aunque no siempre resulta sencillo en un entorno de teletrabajo. Alex García, entrenador personal y director de Fit Club Madrid, señala tres señales de alerta: pequeños espasmos o rigidez muscular, dificultad para mover la cabeza de manera amplia y relajada, y aumento del dolor de cabeza.

Incorporar ejercicio regular, estiramientos y pausas activas durante la jornada puede ayudar a mantener la musculatura relajada y reducir el riesgo de lesiones. Adoptar buenas posturas y mobiliario adecuado es esencial para proteger la columna y el cuello, mejorando la comodidad y el rendimiento diario.

Los ejercicios para aliviar la tensión

El teletrabajo, aunque cómodo, puede afectar la salud, especialmente del cuello y la espalda, debido a malas posturas y largas horas frente a la computadora. Para prevenir o aliviar estos dolores, es clave incorporar ejercicios de estiramiento y fortalecimiento en la rutina diaria.

Alex García, entrenador personal y director de Fit Club Madrid, recomienda estirar el cuello «en cualquier momento del día que se tenga libre, moviendo la cabeza hacia los puntos cardinales». Esto ayuda a liberar la tensión cervical y no requiere esperar a estar frente a la computadora: se puede hacer al despertar, mientras se cocina o realizando tareas cotidianas. El estiramiento consiste en mantener la posición unos 10 segundos en cada dirección, aplicando ligera presión con las manos o llevando la oreja hacia el hombro para un estiramiento más profundo en la zona lateral del cuello.

dolor de espalda

Además, fortalecer los músculos del cuello y la espalda es fundamental para evitar molestias recurrentes. García aconseja ejercicios de la zona escapular y posterior del hombro, utilizando resistencia como poleas o bandas elásticas. Por ejemplo, con los brazos a la altura de los hombros y sin bloquear los codos, se llevan los brazos desde adelante hacia atrás, fortaleciendo la musculatura y mejorando la postura.

Incorporar ejercicio y pausas activas durante la jornada de teletrabajo ayuda a mantener la musculatura relajada, reduce el riesgo de lesiones y contribuye a una jornada más cómoda y productiva, protegiendo la columna y el cuello.

