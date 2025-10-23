Cómo es la rutina de ejercicios para fortalecer piernas y glúteos
En los últimos años, el entrenamiento en casa se transformó en una alternativa práctica y accesible para quienes buscan mantenerse activos sin depender de un gimnasio. Lo cierto es que esta nueva tendencia no solo aporta comodidad, sino que también flexibilidad ya que es posible adaptar las rutinas al tiempo y espacio disponible.
Dentro del amplio abanico de movimientos, comenzó a ganar popularidad una serie de ejercicios eficientes para fortalecer piernas y glúteos. Los especialistas recomiendan repetir esta rutina, al menos, tres veces por semana para observar resultados a corto plazo.
Cómo fortalecer los glúteos y piernas en casa
Para obtener mejores resultados, es fundamental acompañar el ejercicio con hábitos saludables: dormir alrededor de ocho horas por noche y mantener una alimentación variada que incluya frutas, verduras y fuentes de proteína livianas.
- Las sentadillas fortalecen los glúteos al bajar con la espalda recta y las rodillas en 90 grados.
- Las zancadas alternas trabajan la zona al dar un paso hacia adelante y flexionar la rodilla trasera.
- El puente de glúteo activa los músculos al elevar la pelvis desde el suelo, con la opción de hacerlo con una sola pierna.
- El peso muerto potencia glúteos e isquiotibiales al inclinar el torso hacia adelante manteniendo la espalda recta.
- La zancada lateral añade intensidad al glúteo con el desplazamiento hacia un costado.
- El step-up alterno mejora la fuerza al subir y bajar de una superficie elevada con ambas piernas de forma alternada.
- El frog pump aísla los glúteos al juntar las plantas de los pies y elevar la cadera con las rodillas abiertas.
- Las patadas de glúteo en cuadrupedia trabaja cada pierna por separado levantándola hacia atrás.
- La abducción lateral tumbada fortalece los glúteos al elevar la pierna superior sin perder la estabilidad del cuerpo.
- La patada de abductores tumbada estimula la pierna inferior al elevarla mientras la superior sirve de apoyo.
