Cuántas repeticiones son necesarias para aumentar la masa muscular

ejercicios después de los 50

Superar el fallo puede ser contraproducente, ya que la técnica se deteriora y aumenta el riesgo de lesiones, disminuyendo la eficacia del estímulo. Por eso se recomienda detener la serie justo antes de perder la forma, manteniendo la calidad del movimiento, la estabilidad postural y la respiración controlada.

En lugar de seguir un esquema rígido basado en números, es más efectivo utilizar rangos amplios, por ejemplo de 8 a 15 repeticiones, adaptando el peso y la intensidad según la energía o la fatiga del día.

En jornadas de menor rendimiento, se puede reducir la carga y aumentar las repeticiones; en días de mayor fuerza, subir el peso y acortar la serie. Esta flexibilidad no elimina la planificación, sino que la vuelve más inteligente, favoreciendo la ganancia muscular y reduciendo la frustración que genera no alcanzar cifras predeterminadas, haciendo del entrenamiento un proceso más eficiente y sostenible a largo plazo.