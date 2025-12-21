Cómo fortalecer las rodillas en poco tiempo: el entrenamiento de un astronauta

El cuidado del cuerpo es un aspecto esencial para llegar a la vejez en perfectas condiciones. Una de las grandes clave es mejorar las articulaciones, especialmente las rodillas. Si bien se pueden encontrar diferentes ejercicios que ayudan a fortalecer esta parte del cuerpo, hay un movimiento eficaz que realizan los astronautas y destaca por su alta eficacia y simpleza.