Qué ejercicios son los más recomendados para terminar con la flacidez de los brazos
Los especialistas aconsejan realizar esta rutina entre tres o cuatro veces por semana. El sedentarismo o envejecimiento son los desencadenantes principales de este problema. Descubrí todos los detalles en la nota.
La flacidez en los brazos es un problema que aparece con el paso del tiempo y la pérdida de masa muscular. La falta de actividad física o los cambios bruscos de peso también son los desencadenantes principales. Es por este motivo que la zona pierda firmeza y tonicidad, generando un aspecto más blando y menos definido.
Para prevenir este problema y mejorar la apariencia, es fundamental incorporar ejercicios físicos de forma constante. La actividad regular, especialmente los movimientos de fuerza, ayuda a mantener los músculos activos, favoreciendo la firmeza y contribuyendo a una mejor salud general.
Ejercicios para combatir la flacidez en los brazos
Para realizar estos cinco ejercicios, los especialistas recomiendan trabajar durante 45 segundos y descansar 15 segundos entre cada movimiento. Además, sugieren repetir la rutina entre tres y cuatro veces por semana.
- Curl de bíceps: De rodillas y con una mancuerna en cada mano, flexionar los codos de manera lenta y controlada, con tres pequeños rebotes cuando los brazos quedan a mitad del recorrido.
- Press con rotación: Con las palmas orientadas hacia el rostro, elevar las mancuernas al frente, girar hacia los costados y estirar por encima de la cabeza, cuidando la postura y evitando tensar el cuello.
- Extensión de tríceps tumbado: Acostado con las piernas flexionadas, llevar las mancuernas hacia arriba y luego flexionar los codos, bajando el peso a los costados de la cabeza antes de volver a la posición inicial.
- Flexiones: Sin necesidad de mancuernas, realizar una flexión tradicional, con un movimiento lento y tres pequeños rebotes en la mitad del descenso para aumentar la intensidad.
- Extensión posterior: Boca abajo sobre una colchoneta, flexionar los brazos a la altura de las orejas y extender hacia atrás, levantando ligeramente el pecho. Este ejercicio activa la zona dorsal, los brazos y los glúteos.
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