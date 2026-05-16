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Qué ejercicios son los más recomendados para terminar con la flacidez de los brazos

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Los especialistas aconsejan realizar esta rutina entre tres o cuatro veces por semana. El sedentarismo o envejecimiento son los desencadenantes principales de este problema. Descubrí todos los detalles en la nota.

Estos son los mejores cinco ejercicios para reducir la flacidez de los brazos. 

Estos son los mejores cinco ejercicios para reducir la flacidez de los brazos. 

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La flacidez en los brazos es un problema que aparece con el paso del tiempo y la pérdida de masa muscular. La falta de actividad física o los cambios bruscos de peso también son los desencadenantes principales. Es por este motivo que la zona pierda firmeza y tonicidad, generando un aspecto más blando y menos definido.

Para prevenir este problema y mejorar la apariencia, es fundamental incorporar ejercicios físicos de forma constante. La actividad regular, especialmente los movimientos de fuerza, ayuda a mantener los músculos activos, favoreciendo la firmeza y contribuyendo a una mejor salud general.

Ejercicios para combatir la flacidez en los brazos

Para realizar estos cinco ejercicios, los especialistas recomiendan trabajar durante 45 segundos y descansar 15 segundos entre cada movimiento. Además, sugieren repetir la rutina entre tres y cuatro veces por semana.

Brazos
Se aconseja repetir esta rutina durante tres o cuatro veces por semana.

Se aconseja repetir esta rutina durante tres o cuatro veces por semana.

  • Curl de bíceps: De rodillas y con una mancuerna en cada mano, flexionar los codos de manera lenta y controlada, con tres pequeños rebotes cuando los brazos quedan a mitad del recorrido.
  • Press con rotación: Con las palmas orientadas hacia el rostro, elevar las mancuernas al frente, girar hacia los costados y estirar por encima de la cabeza, cuidando la postura y evitando tensar el cuello.
  • Extensión de tríceps tumbado: Acostado con las piernas flexionadas, llevar las mancuernas hacia arriba y luego flexionar los codos, bajando el peso a los costados de la cabeza antes de volver a la posición inicial.
  • Flexiones: Sin necesidad de mancuernas, realizar una flexión tradicional, con un movimiento lento y tres pequeños rebotes en la mitad del descenso para aumentar la intensidad.
  • Extensión posterior: Boca abajo sobre una colchoneta, flexionar los brazos a la altura de las orejas y extender hacia atrás, levantando ligeramente el pecho. Este ejercicio activa la zona dorsal, los brazos y los glúteos.

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