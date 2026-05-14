Los ejercicios ideales para quitar las "alas de murciélago"
Los entrenamientos de fuerzas son los movimientos más recomendados para eliminar este problemas de forma simple y rápida. Descubrí todos los detalles en la nota.
Las llamadas “alas de murciélago” son la flacidez que aparece en la parte posterior de los brazos, específicamente en la zona del tríceps. Esto aparece cuando la piel pierde firmeza y el músculo se vuelve menos tonificado, algo que esta relacionado al paso de los años, la falta de ejercicio o cambios en la composición corporal.
Este tipo de flacidez no se elimina solo con ejercicios suaves o de estiramiento. Aunque disciplinas como el pilates ayudan a mejorar la postura y la movilidad general, el entrenamiento de fuerza se encarga de reducirla significativamente, ya que permite recuperar tono y firmeza en esa zona.
Por qué el pilates no siempre alcanza para tonificar la parte posterior del brazo
El pilates ganó popularidad por mejorar la postura, la flexibilidad y fortalecer el abdomen. Aun así, cuando el objetivo es reducir la flacidez en la parte posterior de los brazos, los especialistas señalan que se necesita un estímulo más enfocado en la fuerza.
Esta flacidez aparece principalmente por la pérdida de tono en el tríceps y la acumulación de grasa en la zona. Como es un músculo que no siempre se activa en actividades cotidianas, requiere ejercicios específicos para tonificarse. En este sentido, el pilates puede ser un buen complemento para mejorar el control corporal y la estabilidad.
El ejercicio más efectivo para tonificar y reducir la flacidez: fondo de tríceps
Los fondos de tríceps o “dips” son uno de los ejercicios más efectivos para trabajar la parte posterior del brazo. Este tipo de movimientos usan el propio peso corporal y ayudan a mejorar la fuerza y la firmeza del tríceps.
Para mejores resultados, se recomienda hacerlos varias veces por semana y combinarlos con otros ejercicios como extensiones o press francés. Además, una buena alimentación con proteínas también ayuda a mejorar la recuperación y el desarrollo muscular.
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